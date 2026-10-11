Una nueva EPET para ir por más en Centenario, de cara a su 104° aniversario

19 talleres y sectores destinados a las actividades pedagógicas, administrativas y de uso común. 10 aulas, un laboratorio físico-químico-biológico, sala de representación, salón de usos múltiples, biblioteca y espacio multimedia. Esto y más forma parte de la nueva sede que tendrá la Escuela Técnica en Centenario, que surgió a partir de la desanexación de la EPET N° 22.

La construcción, confirmaron desde Provincia, avanza a buen ritmo y ya alcanzó un 69% de ejecución. Con una inversión superior a los $11.000 millones, tienen prevista su finalización para el cierre de este 2026, un paso que permitirá ampliar la capacidad de esa modalidad en este punto del interior neuquino.

A cargo de Roque Mocciola SA y ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, a través de la Unidad de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), el nuevo establecimiento contará con 4.963 metros cuadrados de superficie cubierta y estará emplazado en un predio de casi 14 mil metros cuadrados.

Foto: Gentileza.

Así, el proyecto forma parte del plan provincial de fortalecimiento, con especial énfasis en la modalidad técnica, ya que es considerada estratégica para acompañar el crecimiento productivo y la demanda de mano de obra calificada vinculada a la actividad hidrocarburífera.

En el balance de los primeros 1.000 días de gestión, el gobernador Rolando Figueroa destacó la importancia de continuar en este plan, ya que “pensar en educación es pensar en el Neuquén que viene”. Para diciembre, estiman que serán unas 1.075 las obras financiadas por esta gestión.