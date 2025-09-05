Una semana a puros fósiles: llega la quinta Jornada de Paleontología de la Cuenca Neuquina

Del nueve al 14 de septiembre, Senillosa se convertirá en el punto de encuentro para científicos, estudiantes y amantes de los fósiles. Allí se realizará la 5ª edición de la Jornada de Paleontología de la Cuenca Neuquina, un evento que combina ciencia, educación y actividades culturales para toda la comunidad.

Según informó el paleontólogo del CONICET-IIPG Flavio Bellardini, las jornadas comenzarán el martes y miércoles con una feria paleontológica para la niñez. A la propuesta fueron invitadas las escuelas del distrito y participarán más de 300 chicos y chicas del jardín y del primer ciclo», contó.

Durante esas jornadas iniciales, los más pequeños podrán acercarse al mundo de los fósiles con charlas de investigadores, mesas de dibujo de réplicas, simulaciones de trabajo en el campo y hasta la proyección de un video de excavaciones recientes. También se exhibirán muestras itinerantes y réplicas de piezas paleontológicas.

El jueves y viernes será el turno de las conferencias y presentaciones científicas. “Tenemos las charlas y las conferencias de colegas invitados de todo el país», contó el paleontólogo. «A pesar de que es una reunión local, tenemos unos 40 expositores inscriptos, lo cual es un buen número», destacó Bellardini.

Habrá cuatro conferencias plenarias abiertas a todo público, donde además de paleontología se abordarán temáticas como género en ciencia, arqueología y la presencia de los primeros habitantes en la región.

El encuentro también está pensado para acercar a estudiantes de distintas universidades. “El lema de estas jornadas es justamente no solamente ser locales, sino también dar la posibilidad al estudiante de acercarse. La inscripción es gratuita, por ejemplo. Entonces tenemos Universidad de Río Negro y Comahue a full con inscriptos”, señaló el investigador.

Será la primera vez que Senillosa reciba el evento. “Generalmente, se intenta dar la posibilidad a pequeños lugares de poder tener una reunión científica”, explicó Bellardini.

Las actividades no se limitarán a los auditorios. El sábado habrá una salida al campo en los afloramientos y propuestas familiares como avistaje de aves y visitas a la bodega local. “Queríamos dar algo también a lo turístico local, entonces buscamos dar la oportunidad a todos de estar presentes”, contó.

Para organizar la participación, existe un formulario online. “Se hace una inscripción previa, pero podés ir como oyente» detalló.

El evento cuenta con el acompañamiento de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, el Ministerio de Gobierno, el CONICET y universidades nacionales como la del Comahue y la de Río Negro. “Nos ayudaron un montón”, cerró el paleontólogo quien diariamente destaca la importancia de que la ciencia llegue a toda la comunidad y de que localidades como Senillosa se conviertan en protagonistas de la paleontología regional.