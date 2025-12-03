Una vez más, Bariloche espera la Navidad con un gran espectáculo en el Centro Cívico

El encendido del árbol, Papa Noel y shows artísticos ya están previstos para el 8 de diciembre. Foto: archivo

Bariloche se prepara para vivir una nueva edición de Navidad en Bariloche, la propuesta que cada año convierte a este destino cordillerano en un referente navideño a nivel nacional. La iniciativa combina ornamentación urbana, espectáculos artísticos, actividades para todas las edades y una programación diaria hasta el 6 de enero.

Como todos los años, la apertura de este será el lunes 8 de diciembre en el Centro Cívico, que una vez más se transforma en el gran punto de encuentro de la celebración.

A las 20.15, la jornada comenzará con Rock & Walsh, un show navideño pensado para las infancias y sus familias.

A las 21, la Orquesta Filarmónica de Río Negro, dirigida por el Maestro Martín Fraile, presentará el concierto Argentina en Navidad, con la participación especial del músico invitado Daniel Ruggiero.

Finalmente, a las 21.45, llega el momento más esperado: el encendido del Árbol de Navidad, acompañado por la presencia de Papá Noel y la iluminación completa del Centro Cívico.

La agenda continúa durante todo el mes con múltiples atractivos, como la Casa de Papá Noel, la Aldea Navideña, el Show del Grinch, el Mercado Navideño y diversas actividades que invitan a disfrutar del espíritu festivo en cada rincón de la ciudad.

Navidad en Bariloche es organizada por la Asociación Hotelera Gastronómica Bariloche, ASEET, FEEBA, Emprotur y la Municipalidad de Bariloche, con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro y el apoyo de empresas locales.

Toda la información actualizada del evento, junto con las novedades de la programación, puede consultarse en las redes sociales oficiales de Navidad en Bariloche —Instagram y Facebook— y en el sitio web www.navidadenbariloche.com.ar.