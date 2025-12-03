La escuela de Bariloche que fue inaugurada por Perón y Evita celebra 100 años

La escuela 266 de Bariloche, ubicada en la costanera, a muy pocos metros del lago Nahuel Huapi, cumple 100 años. Si bien su creación se remonta a una escuela de verano para los hijos de los trabajadores de YPF en Ñirihuau Arriba en 1925, el edificio donde funciona al día de hoy, en la avenida 12 de Octubre al 1200, fue inaugurado por el entonces presidente Juan Domingo Perón, junto a Eva Perón, en 1949. Es todo un símbolo de la arquitectura local.

La 266 se trata de la tercera escuela más antigua de Bariloche, después de la escuela 16 y la 44 de Puerto Moreno que ya transitaron los 100 años.

«Nació para los hijos de los trabajadores de YPF, pero funcionó hasta 1937 en Ñirihuau porque había muy pocos chicos. En ese momento, se trasladó a una casa alquilada de la familia Funes y pasó a ser una ‘escuela de frontera’. En 1943 se planificó el actual edificio que finalmente se inauguró en 1949″, detalló María Inés Ganga Navarrete, directora de la escuela. A partir de 1978, pasó a llamarse escuela 266 con modalidad de doble turno, sin comedor.

La comunidad educativa celebra los 100 años. Foto: Marcelo Martinez

La escuela ubicada sobre la costanera forma parte de un conjunto de edificios públicos proyectados por Parques Nacionales en la década del 1940. Federico Silin, creador del Archivo Visual Patagónico que reúne 23.000 fotos de la historia de Bariloche, detalló que ese edificio fue proyectado por el arquitecto de Parques Nacionales, Miguel Ángel Cesari, que, poco tiempo antes, había definido el estilo del edificio próximo -también en Costanera- conocido como «Movilidad» de Parques.

La escuela en los años 40. Foto: Archivo Visual Patagónico

«Era la época en que Parques -brazo ejecutor del estado- trabajaba conjuntamente con los diferentes Ministerios a fin de resolver las necesidades de dotación de servicios mediante la construcción de edificios públicos, resolviendo además la cuestión urbana y arquitectónica», explicó Silin.

Advirtió que «Parques llevó adelante una tarea monumental que no solo se limitaba a las obras específicas para las áreas protegidas sino para las zonas urbanas inmediatas«. «Bariloche fue uno de esos casos que requirió una fuerte inversión edilicia -Centro Cívico, el hospital, escuelas, la Catedral, el muelle y obras viales complementarias-«, acotó.

La escuela en los años 40. Foto: Archivo Visual Patagónico

Generación en generación

A la escuela se accede a través de unas escalinatas que marcan un gran desnivel. En el hall de acceso, una base de madera robusta de unos 2 metros contiene el busto de yeso de Domingo Faustino Sarmiento, sin placa pero con su tradicional guardapolvo.

La comunidad educativa celebra los 100 años. Foto: Marcelo Martinez

Las firmas de Perón y Evita sobresalen en el libro histórico del colegio.

«Tenemos abuelos que han venido a este colegio, han traído a sus hijos y hoy, tenemos a sus nietos. En mi caso, hace un cuarto de siglo que trabajo en esta escuela y recibo a muchos hijos de ex estudiantes. Incluso, tengo colegas que han sido mis alumnas. Es la historia viva de esta escuela», indicó orgullosa Ganga Navarrete que fue maestra durante 15 años y luego, asumió como directora.

La comunidad educativa celebra los 100 años. Foto: Marcelo Martinez

Hoy, la matrícula de la escuela 266 es de 600 niños, no solo del radio cercano sino de barrios más alejados. «La demanda siempre ha sido alta, incluso aumentó después de la pandemia por parte de padres que deseaban pasar a sus chicos de los colegios privados», dijo y agregó: «Al ser una escuela céntrica, está el preconcepto de que tiene calidad mayor. Lo cierto es que Bariloche tiene más de 100 escuelas públicas y la mayoría tiene un buen rendimiento académico».

Viviana Cárdenas transitó la primaria en la escuela 266 en la década del 80. «No se por qué mis padres me mandaron ahí porque no vivíamos cerca. Pero teníamos un primo que iba a esa escuela y nos decía que no era una escuela más: era más familiar. Y así fue», comentó la mujer que hoy tiene un hijo a punto de egresar de séptimo grado en ese colegio y otros dos en segundo y cuarto grado.

La comunidad educativa celebra los 100 años. Foto: Marcelo Martinez

«Tengo sentimientos hermosos hacia esta escuela: acá hice mis estudios, me formé en valores y principios, tengo amigos que me quedaron de la primaria y quise que mis hijos vivan lo mismo que yo», señaló esta mujer que integra la «comisión de familias» del colegio que ya organizó la fiesta por el día del niño y ahora, el festejo por los 100 años.

La comunidad educativa celebra los 100 años. Foto: Marcelo Martinez

Actividades por los festejos

El aniversario de la escuela es el 21 de diciembre, pero las autoridades decidieron tomar diciembre como mes de los festejos.

Por eso, desde este lunes hasta el miércoles la escuela estará abierta a la comunidad, exestudiantes, alumnos y familias que quieran visitarla de 10 a 12 y de 14 a 16. «Pueden visitar las aulas que preservan algunas pinturas muy antiguas. Un mes atrás, una familia nos pidió recorrer la escuela para ver un mural que había pintado su mamá que era docente. Es la escena de una fiesta tradicional campestre con folklore en Bariloche. Hay un ciervo pintado en una de las aulas que es muy representativo de quienes tienen de 50 años para abajo y que han transitado en la escuela», señaló.

La comunidad educativa celebra los 100 años. Foto: Marcelo Martinez

El jueves será la fiesta de cumpleaños con la presencia de la Banda Militar de Montaña, en tanto, el viernes es el acto académico formal, con la Orquesta Sinfónica del Bicentenario.