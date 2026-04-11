Llamativamente oscura y de gran tamaño: cómo era la yarará que encontraron en una chacra de Cutral Co

Un operativo de Bomberos se desplegó en Cutral Co tras el hallazgo de una serpiente venenosa en el barrio Filli Dei Sur. El hecho ocurrió durante la noche jueves, cuando vecinos alertaron por la presencia del animal.

Desde el cuartel de bomberos indicaron que intervención se realizó tras un llamado que advertía sobre una serpiente en una vivienda del sector. Según publicaron medios locales, el personal acudió al lugar y retiró el ejemplar sin que se registraran personas heridas.

El bombero Walter Tapia informó a Diario RÍO NEGRO que donde apareció la serpiente «es una zona de chacras» y que el dueño de la vivienda «mató a la serpiente» antes de la llegada del personal.

Si bien Tapia destacó que no hubo heridos, soliticó a los vecinos que no tomen contactos con este tipo de animales para evitar riesgos.

Tapia remarcó que se trataba de un ejemplar de gran tamaño y de colores llamativamente oscuros, poco común en la región. Explicó además que con la ayuda de la Inteligencia Artificial identificaron que la serpiente «posiblemente era una yarará chica».

El bombero explicó que retiraron al animal con herramientas «caseras», como caños y sogas, y después lo arrojaron al campo. Asimismo aclaró que desconocen cómo llegan este tipo de serpientes a la zona y reiteró que no intenten atacarlas en caso de hallarlas.

Hallazgo de serpiente venenosa alertó a un barrio de Cutral Co

La yarará chica (Bothrops diporus) es una especie de tamaño mediano a comparación de otras, con escamas ásperas y un patrón de manchas oscuras. La presencia de este tipo de reptiles implica grandes riesgos para la salud en caso de contacto o mordedura y no es común en Neuquén.

Desde el cuartel indicaron que se recomienda no tocar ni intentar manipular estas serpientes. También señalaron la importancia de mantener distancia y revisar calzado, leña y sectores con pasto alto para evitar encuentros.

Foto: gentileza.

Las autoridades reiteraron que ante la aparición de una serpiente se debe dar aviso inmediato a los servicios de emergencia. En estos casos, se puede llamar a Bomberos al 100 o a Protección Civil al 101 para que intervenga personal capacitado.

El procedimiento finalizó con el retiro del animal del lugar, sin consecuencias para los vecinos del barrio.