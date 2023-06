Unter apelará la medida judicial que ratificó los descuentos por los días de paro a los docentes

La secretaria general del gremio docente Unter, Silvana Inostroza, confirmó que apelarán la medida de la Cámara del Trabajo de Viedma que ayer ratificó que el descuento «no tiene ninguna irregularidad y está bien aplicado». Además adelantó cuál va a ser el posicionamiento del gremio en la próxima paritaria del jueves, luego de conocerse los índices de inflación.

«No nos sorprende porque estamos acostumbrados a que la Justicia falle siempre a favor de la patronal y nunca se ponga del lado de los y las trabajadoras. Le objetamos que no tuvo en cuenta el pedido de nulidad a esa conciliación obligatoria porque estaba viciada de errores que se habían cometido y que vamos a seguir insistiendo en eso», dijo la dirigente diálogo a RIO NEGRO RADIO.

Esa conciliación -agregó- se tomó apresuradamente por lo que consideró que seguirán accionando frente a la Justicia y en el ámbito político. «Lamentamos que la Justicia no pueda hacer una lectura de lo que atravesamos las trabajadoras y los trabajadores», sentenció y aclaró que apelarán a la medida de la cámara de Viedma.

Sobre esa situación en particular, recordó que el gremio no fue debidamente notificado y sostuvo que el derecho a huelga es constitucional y en base a eso, adoptaron las definiciones en los respectivos congresos.

Y reiteró que la Secretaría de Trabajo los notificó de una medida cuando el congreso del gremio todavía no había concluido en la adopción de sus medidas. «No tuvieron en cuenta los plazos y no estaba formalizada la resolución ni el acta firmada. Tampoco estaba la notificación a Trabajo pero ellos ya habían dictaminado la conciliación obligatoria», dijo la dirigente quien explicó que esa notificación llegó a los gremios pero no a los dirigentes. «Pedimos la nulidad porque está plagada de errores», dijo.

Salarios y Paritaria

El jueves 14 están convocados nuevamente para discutir las paritarias. «Entendemos que una negociación salarial siempre es la posibilidad y la oportunidad de poder llegar a un acuerdo que beneficie a los trabajadores y trabajadoras, también para nuestra patronal de demostrar que realmente está a la altura de conducir una provincia», apuntó Inostroza.

Ese mismo día se conocerá el nuevo índice de inflación que se calcula superará el 9%. «Entendemos que el contexto económico no ha mejorado. Si realmente el Ministerio de Educación entiende de aprendizajes significativos como tanto hablamos en las escuelas, debe haber aprendido del conflicto anterior, que las propuestas salariales deben estar a la altura del contexto inflacionario que estamos viviendo», señaló la dirigente.

Finalmente, Inostroza destacó que uno de sus ejes es no quedar por debajo de la inflación, ni de la línea de pobreza. Además insistirán en que se tome el IPC en la provincia de Río Negro.

