Un sismo de magnitud 3,0 se sintió en la zona de Villarrica de Chile, a la altura de Neuquén

Villarrica se ubica en la región chilena de La Araucanía, a unos 100 kilómetros al noroeste del paso Mamuil Malal.

Un sismo de magnitud 3,0 se registró este miércoles pasadas las 20 en la región de La Araucanía, en Chile. El movimiento ocurrió a 17 kilómetros al suroeste de Villarrica y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. En ciudades neuquinas, como Junín y San Martín de los Andes, vecinos indicaron que no se sintió.

La información fue difundida por la Red Geocientífica de Chile, una organización sin fines de lucro, que precisó que el evento no tuvo «origen volcánico».

Registraron un sismo cerca de Villarrica, frente a la cordillera de Neuquén

El informe agregó que se trató de un “sismo cortical”. En la escala de Mercalli Modificada se registraron intensidades de II-III en Villarrica y II en Pucón, según la Red de Informantes Mercalli de RedGeoChile.

Vecinos de Junín y San Martín de los Andes no sintieron el sismo registrado en la zona de Villarrica.

Villarrica se ubica en el sur de Chile, frente al sector cordillerano. La localidad está situada a unos 100 kilómetros al noroeste del paso internacional Mamuil Malal de Neuquén.

Otro sismo en Chile horas después: dónde ocurrió y qué distancia tiene con La Araucanía

Horas después, la Red Geocientífica de Chile informó otro movimiento sísmico en el país. El reporte señaló: “Un sismo de magnitud 4.4 (MLv) ocurrió a las 22:50:43 horas de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026, a 8 km al norte de Canela Baja, con una profundidad de 49 kilómetros”.

Ese evento ocurrió en el norte chileno, frente a la provincia argentina de San Juan, a más de 1.300 kilómetros del primer sismo registrado en la región de La Araucanía.

En la escala de Mercalli Modificada se reportaron intensidades entre IV y II en ciudades como Canela, Punitaqui, Combarbalá, Salamanca, Illapel y Los Vilos.