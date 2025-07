Vacaciones de invierno en Neuquén y Río Negro: cuál será el día más frío en el Alto Valle, tras la ola polar

Comenzaron las vacaciones de invierno en Neuquén y Río Negro. Luego de un inicio de julio marcado por las temperaturas bajo cero y la ola polar, la primera semana del receso registró un leve aumento de la temperatura con un lunes cálido y soleado de casi 20°C en el Alto Valle. Sin embargo, las heladas no se han despedido y se aproximan noches bajo cero una vez más. ¿Cuál será el día más frío en Roca, Neuquén y Cipolletti?

Según informa el sitio de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) dentro de la primera semana de vacaciones de invierno el día más frío será el miércoles 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia:

Neuquén: la temperatura mínima alcanzará los -4°C y la máxima no superará los 11°C. El viento oscilará entre los 10 y los 25 kilómetros por hora.

Roca: la mínima será de -4°C y la máxima de sólo 10°C. El viento se mantendrá entre los 10 y los 20 kilómetros por hora.

Cipolletti: la temperatura mínima rondará los -4°C y la máxima los 11°C. Las ráfagas no superarán los 25 kilómetros por hora.



Pese a que la AIC, no anuncia fuertes ráfagas de viento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este miércoles feriado superarán los 50 kilómetros por hora.

El pronóstico extendido en Neuquén estas vacaciones de invierno

El SMN y la AIC informan sólo el clima para los siguientes cinco días. Sin embargo, el sitio especializado Meteored detalla el pronóstico extendido por todas las vacaciones de invierno.

Hoy, martes 8 julio: 15°C / 0°C. Viento 17-33 km/h. Soleado.

Mañana, 9 julio: 11°C / 1°C. Viento 10-16 km/h. Nubes.

Jueves, 10 julio: 12°C / 0°C. Viento 13-30 km/h. Soleado.

Viernes, 11 julio: 15°C / 0°C. Viento 9-25 km/h. Soleado.

Sábado, 12 julio: 14°C / 0°C. Viento 8-21 km/h. Soleado.

Domingo, 13 julio: 14°C / 2°C. Viento 10-20 km/h. Soleado.

Lunes, 14 julio: 14°C / 4°C. Viento 10-20 km/h. Soleado.

Martes, 15 julio: 10°C / 2°C. Viento 8 – 19 km/h. Nublado.

Miércoles, 16 julio: 15°C / 1°C. Viento 19 – 36 km/h. Soleado.

Jueves, 17 julio: 12°C / 4°C. Viento 27 – 54 km/h. Soleado.

Viernes, 18 julio: 15°C / 1°C. Viento 9 – 25 km/h. Soleado.

Sábado, 19 julio: 17°C / 7°C. Viento 10 – 31 km/h. Soleado.

Domingo, 20 julio: 15°C / 6°C. Viento 13 – 40 km/h. Soleado.



A diferencia de Meored, la AIC sí prevé temperaturas bajo cero para esta semana con mínimas de hasta -4°C este miércoles y el jueves, -3°C el viernes, -2°C el sábado y -1°C el domingo.

El pronóstico extendido en Roca estas vacaciones de invierno

Martes 8 julio: 15°C / 2°C. Viento 21 – 39 km/h. Soleado.

Miércoles 9 julio: 11°C / 0°C. Viento 17 – 32 km/h. Nublado.

Jueves, 10 julio: 13°C / -1°C. Viento 10 – 22 km/h. Soleado.

Viernes, 11 julio: 15°C / 1°C. Viento 9 – 24 km/h. Soleado.

Sábado, 12 julio: 14°C / 1°C. Viento 9 – 17 km/h. Soleado.

Domingo, 13 julio: 17°C / 1°C. Viento 9 – 29 km/h. Soleado.

Lunes, 14 julio: 16°C / 4°C. Soleado.

Martes, 15 julio: 15°C / 1°C. Viento 8 – 18 km/h. Soleado.

Miércoles, 16 julio: 15°C / 1°C. Viento 27 – 53 km/h. Soleado.

Jueves, 17 julio: 12°C / 4°C. Viento 27 – 54 km/h. Soleado.

Viernes, 18 julio: 15°C / 1°C. Viento 14 – 30 km/h. Soleado.

Sábado, 19 julio: 17°C / 7°C. Viento 10 – 31 km/h. Soleado.

Domingo, 20 julio: 15°C / 6°C. Viento 13 – 27 km/h. Soleado.

La AIC, por su lado, pronostica temperaturas bajo cero para esta semana con mínimas de hasta -4°C este miércoles y el jueves, -3°C el viernes, -4°C el sábado y -1°C el domingo.