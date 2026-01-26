Varamiento de delfines en la costa de Río Negro: dónde aparecieron y qué explican los especialistas

En distintos sectores de la Bahía de San Antonio se registró en los últimos días el varamiento de delfines comunes (Delphinus delphis), una situación que activó operativos de asistencia, monitoreo y retiro sanitario por parte de organismos provinciales, fuerzas de seguridad y personal especializado en fauna silvestre.



Según explicó el integrante del área de Guardas Ambientales, Sebastián Ortega, hasta el momento se encuentran registrados siete ejemplares, hallados en Península Villarino, El Sótano y playas aledañas a Bahía Creek. Además, indicó que no se descarta la aparición de nuevos animales, motivo por el cual se intensificaron los rastrillajes y recorridos preventivos en la zona.

El primer aviso se produjo el 21 de enero, cuando un delfín común fue encontrado encallado en la Península Villarino. El animal no lograba regresar al mar por sus propios medios y presentaba un marcado estado de agotamiento. Ortega indicó que, tras la intervención del personal técnico y la aplicación de los protocolos vigentes, el ejemplar pudo ser devuelto al agua y nadó mar adentro, aunque la situación continuó siendo monitoreada.

Varamientos de delfines comunes en Río Negro. Foto: gentileza.

En los días siguientes comenzaron a registrarse hallazgos de animales muertos en distintos puntos de la bahía. El 22 de enero se reportaron dos delfines sin vida, uno en playas del Puerto del Este y otro en El Sótano, mientras que el 23 de enero se notificó la aparición de otro ejemplar en Playa Acantilados, una zona balnearia de alta concurrencia durante el verano.

En estos casos, se activaron operativos de extracción debido al riesgo sanitario, ya que los mamíferos marinos muertos pueden portar parásitos y enfermedades, entre ellas afecciones de la piel e incluso viruela. Los animales retirados fueron trasladados al Centro de Investigación de Mamíferos Marinos (CIMAS) para su análisis.

El 24 de enero, cerca del mediodía, se reportó un nuevo delfín común muerto en playas de Punta Villarino, lo que elevó a seis el total de ejemplares muertos registrados hasta el momento. De acuerdo a lo informado por el guarda ambiental, los delfines analizados resultaron ser hembras, y en dos de ellas se detectó presencia de leche en las mamas, un dato que podría indicar la existencia de crías en período de lactancia.

Qué especie es y por qué aparece en la costa

Respecto a la especie, Ortega detalló que se trata del delfín común (Delphinus delphis), un mamífero marino oceánico, que no suele habitar zonas cercanas a la costa. «Es una especie pelágica, que vive en mar abierto, se desplaza grandes distancias y se alimenta principalmente de peces y calamares», señaló.

Consultado sobre la frecuencia de este tipo de episodios, Ortega indicó que los varamientos de delfines y ballenas no son hechos aislados en la provincia. En los últimos cinco años se registraron al menos ocho eventos, principalmente en San Antonio Oeste y en sectores del Área Natural Protegida Caleta de los Loros – Pozo Salado – Punta Mejillón. Desde 2021, estos episodios se repiten de manera anual, incluyendo el varamiento masivo de casi 400 delfines ocurrido en abril de 2023 en Puerto del Este.

En cuanto a las posibles causas, el guarda ambiental explicó que pueden estar asociadas a factores naturales, como ataques de orcas, que generan pánico y desorientación en los delfines, llevándolos a encallar en zonas con bancos de arena o bajantes de marea.

Los canales habilitados para reportar estos casos son:

911 Emergencias.

101 Policía de Río Negro.

106 Prefectura Naval Argentina.

2920 612000 – Subsecretaría de Fauna Silvestre.

En cuanto al rol de la comunidad, el guarda ambiental remarcó que «una buena intención no siempre es una buena acción» y advirtió que intentar ayudar a un animal sin el conocimiento adecuado puede perjudicarlo. Ante la presencia de un delfín varado, recomendó no tocarlo ni manipularlo y comunicarse de inmediato con las autoridades.