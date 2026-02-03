Fiesta Nacional del Mar y el Acampante en El Cóndor: cómo funcionará el transporte hacia Viedma

El refuerzo busca garantizar el regreso seguro de quienes participen de la fiesta. Foto: gentileza.

Quienes asistan a los recitales de la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante en El Cóndor tendrán un servicio extra para regresar a Viedma. La Municipalidad confirmó que, tanto el sábado 7 como el domingo 8 de febrero, se dispondrá un colectivo especial que saldrá una hora después de finalizado el último show en el escenario principal.

La medida apunta a ordenar el regreso de vecinos y visitantes tras las presentaciones artísticas, en una edición que volverá a convocar a miles de personas frente al mar.

Además de este refuerzo, se mantendrán los horarios habituales del servicio que une Viedma con el balneario durante todo el fin de semana.

Horarios previstos

Las salidas desde Viedma serán a las:

9:00

14:00

18:00

21:00

Los regresos desde El Cóndor están programados para las:

10:00

15:00

19:00

22:00

A estos se sumará el servicio especial, que partirá una hora después de finalizada la actividad artística.

Durante el cierre de cada jornada, 13 unidades permanecerán ubicadas en cercanías de la delegación municipal, hacia la costanera, listas para realizar el traslado.

Recomiendan usar pasajes digitales

Desde el municipio aconsejaron anticipar la recarga de la tarjeta y utilizar el sistema de compra digital de pasajes para agilizar el ascenso, considerando la gran concurrencia prevista.

Los pasajes pueden adquirirse a través del sitio mispasajes.com.ar o mediante código QR, evitando demoras al momento de abordar.

Una fiesta que vuelve a convocar multitudes

La Fiesta Nacional del Mar y el Acampante, que nació históricamente alrededor del concurso de carpas y campamentos en la arena, hoy combina tradición, música y actividades familiares. En esta edición, el escenario tendrá como número central a Bersuit Vergarabat, lo que anticipa una fuerte convocatoria durante las dos noches en El Cóndor.

El refuerzo en el transporte busca facilitar la participación y el regreso de quienes elijan vivir la fiesta sin necesidad de utilizar vehículo particular.