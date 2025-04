Viajaba de Chile a Brasil y volcó sobre la Ruta 242 en Neuquén: el chofer del camión tuvo que ser derivado a Las Lajas

Otro siniestro vial que tuvo como protagonista a un camión de Brasil se registró el martes en la provincia de Neuquén. El transporte viajaba desde Chile y al cruzar el paso Pino Hachado, volcó. Su chofer tuvo que ser derivado a Las Lajas.

El vuelco se registró el martes a las 18.30 en el kilómetro 42 de la Ruta Nacional 242. Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que como tuvo lugar cerca del paso fronterizo, los primeros en arribar al sitio fue personal de Gendarmería.

Detallaron que un camión oriundo de Brasil, luego de pasar desde Chile con destino a su país, protagonizó un fuerte vuelco en una zona de curva.

Si bien se intenta esclarecer qué pasó, se supo que el conductor perdió el control y al hacer una maniobra para recuperar estabilidad, terminó volcando sobre su lateral izquierdo en un margen de la vía nacional.

Vuelco en la Ruta 242: qué se sabe del chofer y el camión que viajaba de Chile a Brasil

El personal presente aseguró que no hubo terceros involucrados y afortunadamente no se registraron demoras en el tránsito porque el camión no interrumpió el paso.

En cuanto al conductor del camión, este fue asistido por una ambulancia de Las Lajas y para realizarle más pruebas de rigor, lo trasladaron al nosocomio de la ciudad. Horas más tarde personal médico confirmó que si bien registró golpes, el hombre tras ser examinado fue dado de alta sin lesiones graves.

Volcó en la provincia de Neuquén. Foto gentileza

Sobre el camión, el mismo quedó en el lugar del siniestro. Como trasladaba 20 toneladas de Salmón Eviscerado con destino a Brasil, se dificultó la tarea de poder retirarlo con rapidez de la zona y estaban a la espera de una grúa.