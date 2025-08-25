Habilitaron dos pasos a Chile desde Neuquén que estaban cerrados este lunes por nieve y un camión volcado

El paso internacional Pino Hachado volvió a abrir sus puertas este lunes este lunes. Durante la mañana permaneció cerrado debido a las condiciones climáticas adversas. Según el «Flash Informativo» de Vialidad Nacional, la calzada presentaba acumulación de hielo y nieve, lo que hacía el camino intransitable. Además, anunciaron la habilitación del Paso Cardenal Samoré.

La última actualización, emitida a las 10 indica que el paso está habilitado para la circulación. Sin embargo, desde el organismo solicitaron precaución.

Detallaron que la calzada tiene hielo por lo que es obligatoria el uso de cadenas. Asimismo, hay animales sueltos en la zona y posible caída de rocas.

A pesar de la situación, el viento en la zona es leve y equipos de Vialidad Nacional están trabajando en el lugar para despejar la vía.

Qué pasa con el paso Cardenal Samoré

La situación en Cardenal Samoré es similar. Desde Vialidad Nacional informaron que el paso se encontrará en condiciones para poder cruzar a Chile desde las 11, ya que equipo está trabajando en la zona debido a un camión volcado.

En el último reporte anunciaron que permanecerá interrumpido el tránsito para todo tipo de vehículos, hasta las 11 que se habilitará nuevamente, con extrema precaución.

Asimismo, la calzada permanece mojada, con baja adherencia. También, detallaron que hay posible formación de hielo en varios sectores, por lo que es obligatorio el uso de cadenas.