Bariloche tras el temporal de viento: 330 llamados y usuarios siguen sin electricidad

Cuadrillas municipales de Bariloche trabajaron ante la caída de un árbol de gran porte sobre un auto estacionado en una casa. Foto: Gentileza municipalidad

El fuerte temporal de viento que registró ráfagas superiores a los 100 km/h dejó consecuencias en varios sectores de Bariloche que motivó el despliegue de las cuadrillas municipales y de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche, quienes continúan las tareas de limpieza, mientras unos 700 usuarios permanecían sin electricidad a media mañana de este lunes.

La caída de ramas, árboles, voladura de techos, marquesinas, contenciones de obras en construcción fueron una constante este domingo a partir de las 11 y hasta bien entrada la noche, según graficó Pamela Inostroza, subsecretaria de Servicios Generales de la municipalidad.

En Protección Civil ayer se recibieron 330 llamados con reclamos y avisos de emergencias como consecuencia del viento. No hubo personas lesionadas.

Este lunes permanecían sin electricidad usuarios de los barrios Altos del Este, El Maitén y Cooperativa 258, según precisó Alejandro Pozas, presidente de la CEB. Las tareas están en pleno curso, por lo que se recupera de manera paulatina el servicio.

Las cuadrillas de la CEB trabajan para reponer el servicio en todo Bariloche, tras el temporal de viento. Foto: Gentileza

“Los sectores más complicados fueron en la delegación Lago Moreno (oeste) y los barrios de la zona Este, además de Villa Lago Gutiérrez”, señaló la funcionaria municipal a cargo de las seis delegaciones municipales que ayer dispuso de unas 60 personas en las tareas.

Inostroza indicó que la única delegación que no tuvo emergencias fue Villa Catedral, ubicada al pie del cerro y que se extiende hasta el barrio Los Coihues, sin embargo en el resto de la ciudad las tareas no cesaron en todo el domingo.

“Un mensaje que dejamos en estos casos es que la gente tome conciencia de no tener árboles grandes y añosos cerca de la casa porque hoy es el viento el problema y en el verano serán los incendios”, afirmó Inostroza.

Un árbol cayó sobre el techo de una casa en Bariloche, como consecuencia del temporal de viento. Foto: Gentileza municipalidad de Bariloche

Las intervenciones más importantes de un domingo de temporal

Uno de los inconvenientes fue la voladura de una parte del techo de la ESRN 45 ubicada en la zona céntrica de la ciudad. Ese establecimiento suspendió las clases hoy.

Además en el barrio AMEC, cercano a la avenida Esandi, se voló por completo el techo de grandes dimensiones de una casa en construcción que cayó en la propiedad lindera. Allí tuvo que intervenir la pluma de Parques y Jardines para poder retirar las chapas y evitar mayores consecuencias en la propiedad vecina.

Lo mismo ocurrió en un salón de fiestas infantiles en la zona del Ñireco que se voló el techo y una vivienda de la calle Segundo Sombras. En Villa Lago Gutiérrez un árbol de gran porte se cayó arriba de un vehículo estacionado que quedó destruído y también requirió del trabajo arduo de las cuadrillas.

En una de las escaleras públicas se deslizó una enorme chapa de una obra. Foto: Gentileza municipalidad de Bariloche

Inostroza puntualizó que hubo muchos árboles y ganchos de árboles grandes caídos, algunos en propiedades privadas y otros sobre la vía pública. “Las cuadrillas trabajaron cortando y despejando las ramas”.

Colonia Suiza, la zona de Llao Llao Llao fueron otros sectores de varias intervenciones porque se trata de zonas biscosas, sin embargo en la zona de la delegación Cerro Otto las intervenciones fueron menores.

En pleno centro, la primera intervención que se dio fue por la caída del muro de contención de obra del Memorial de Malvinas, ubicado en la costanera; además de un árbol caído en la calle Tucumán que motivó la intervención cerca de las 22. También los barrios de la zona Sur hubo voladuras de chapas de techos de viviendas precarias y otras emergencias en los barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén.

Cuadrillas municipales trabajaron este domingo en Bariloche, por el temporal de viento. Foto: Gentileza municipalidad

En total se contabilizaron 45 caídas de árboles y ramas de gran porte y 48 voladuras de chapas y techos.

En todo el operativo del temporal trabajó personal de delegaciones, Protección Civil, Parques y Jardines, Tránsito y Transporte, la CEB y la Policía de Río Negro.