Video | Caos en China: más de 80.000 evacuados, un puente derrumbado y edificios bajo agua por grandes inundaciones

Continuas y torrenciales lluvias, así como crecidas en tramos superiores de cuerpos de agua, provocaron importantes inundaciones en dos distritos de la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, lo que generó evacuaciones masivas.

Largest flood on record!



The Duliu River in Rongjiang, Guizhou in China just saw its most extreme flood ever, with water surging at 11,400 cubic meters per second and rising a staggering 11 meters above normal levels!pic.twitter.com/ORdRQMfQ9s — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2025

Hasta las 14:30 horas del martes, 48.900 habitantes del distrito de Rongjiang y 32.000 del distrito de Congjiang habían sido evacuados temporalmente, en tanto que en ambos distritos el protocolo de respuesta a emergencias por inundaciones se había elevado al nivel I, el más alto.

Rongjiang, un distrito famoso por su liga de fútbol rural, en la que participan más de 100 equipos de aldeanos, experimentó fuertes tormentas a partir de las 20:00 horas del lunes, con una sección del río Duliu superando el nivel de alerta por 6,68 metros a las 14:00 horas del martes. El campo de fútbol del estadio local quedó sumergido bajo tres metros de agua.

Mass evacuations underway. No deaths Yet.



Absolutely terrifying scenes from China’s Guizhou Province.

Record floods in Rongjiang as the Duliu River surges 11m above normal submerging roads & homes.

Escalators turn into waterfalls, bridges collapse, landslides trigger chaos. pic.twitter.com/f9IwAxoz7S — Prakash (@Prakash20202021) June 25, 2025

Rescates en el suroeste de China: los equipos de socorro trabajan incansablemente

Los equipos de socorro, incluidos bomberos y voluntarios, desplegaron botes y otros equipos para las labores de rescate en los dos distritos.

Hasta las 16:00 horas del martes, el departamento provincial de emergencias había enviado a los dos distritos, por tren de alta velocidad y carretera, 30.000 botellas de agua potable y 10.000 tazones de fideos instantáneos.

También en Guizhou, corrimientos de tierra provocados por las lluvias causaron el derrumbamiento de parte de un puente de una autopista en el distrito de Sandu. No se informó de inmediato sobre heridos o víctimas mortales.

Driver hanging out in truck after bridge collapses in Guizhou, China pic.twitter.com/CpTKVV8GUi — Inawhile (@Kinnithandi) June 25, 2025

Con información de Noticias Argentinas.