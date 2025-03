Video | Con mareas extraordinarias y olas gigandes, se despide marzo en Las Grutas: ¿se puede ir a la playa?

Las mareas extraordinarias vuelven a poner en alerta a Las Grutas. Este viernes 28 de marzo se esperan olas de gran magnitud, con alturas que rondarán los 8 y los 9 metros. A fines de marzo de 2024 arrasó con construcciones en las playas. ¿Cuál es el pronóstico de este año en el Golfo San Matías? ¿Se puede ir a la playa?

Las mareas, que se darán principalmente en los horarios de media mañana y de noche, afectarán especialmente a ciertos sectores costeros. El año pasado arrasó con construcciones en las playas, pero este año se espera un mejor pronóstico.

El jefe de guardavidas de Las Grutas, Mauro Scalesa, detalló que este fin de semana «van a impactar en las bajadas que se quedan sin playa, entonces si la gente se acerca a esos lugares probablemente tenga dificultades para salir».

Sin embargo, aclaró que el servicio de guardavidas funcionará hasta el 31 de marzo. Su recomendación es «ir a la playa una vez que empiece a bajar el mar, así no quedan encerrados con las olas«, ya que espera que los visitantes desciendan a la costa.

En 2024, las mareas extraordinarias destruyeron las casillas de los guardavidas en Las Grutas

Según Scalesa, las mareas extraordinarias en el Golfo San Matías tienen una serie de peligros, al igual que requieren tareas de prevención.

En el verano 2024, las mareas extraordinarias eran de la misma magnitud que este año, pero la diferencia principal es que este año el viento está a favor. Manifestó: «el año pasado si nos rompieron las casillas de los guardavidas, los paradores y varias construcciones de las playas».

Explicó que esto se sucedió ya que el viento provenía desde el lado sur y agravó la situación. Para su suerte, la gente no descendía a la arena por el frío, por lo que no hubo ningún rescate. «Este fin de semana no se espera el mismo pronóstico, a pesar que las mareas sean del mismo tamaño, será mucho más leve», sostuvo.

«Este año sí vamos a tener gente en la playa; hay que tratar de que la gente no baje en ese horario y lo hagan cuando se vaya la marea. En todo caso, prevenirla», remarcó.

Mareas extraordinarias en Las Grutas: zonas peligrosas

El jefe de guardavidas detalló que las zonas peligrosas este año serán las bajadas sin playa. «Terraza al Mar, Acantilados y Rinconada. Se van a quedar sin costa y la gente corre riesgo de quedarse atrapada«.

También sumó las bajadas de Piedras Coloradas y Punta Perdice, por posibles inundaciones en determinados sectores donde se dejan los vehículos. «Una hora antes de que comience a subir se saca a las personas», indicó.

«La fuerza con la que sube y baja el mar es muy grande. El mar en seis horas ocupa mayor cantidad de espacio por lo que golpea con más fuerza, lo que genera deterioro en los acantilados y posibles derrumbes», manifestó