Video | ¡Final feliz en Neuquén! Rescataron a un perrito que estuvo cuatro días atrapado en una mina del norte neuquino

El norte neuquino fue lugar de un conmovedor rescate. Un pequeño perro que estuvo unos cuatro días atrapado dentro de una mina de carbono en la zona de Buta Ranquil fue rescatado, débil pero con vida. El heroico operativo fue realizado por un equipo de Bomberos Voluntarios.

El rescate del perrito en Buta Ranquil

El equipo de rescate estuvo compuesto por cuatro bomberos, dos hombres y dos mujeres, de Buta Ranquil. La intervención se realizó cuando recibieron un aviso cerca de las 14.30 el pasado miércoles.

Según la información brindada, el perrito estaba atrapado en una mina de carbono ubicada en el sector conocido como La Tunga. Indicaron que el pequeño animal, llamado «Poroto», estuvo cuatro días perdido y por razones que se desconoce, terminó adentro de una cueva.

Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil

Debido a la dificultad del terreno, el trabajo de rescate llevó más de tres horas. Informaron que primero tuvieron que corroborar la ubicación con la ayuda de un dron y luego montaron un operativo con cuerdas.

Los Bomberos compartieron el video del momento en que «Poroto» es extraído del sitio con la ayuda de una soga. El pequeño animal estaba asustado, pero afortunadamente no presentaba ninguna herida.

Poroto fue rescatado sano y a salvo

El personal en su sitio oficial solicitó a la población «no pasear por estos sectores ni meterse dentro de las cuevas» ya que estas presentan «una gran rotura». Además remarcaron que hay peligro de desplazamiento de piedras y «cualquier tipo de rescate es de muy difícil acceso».