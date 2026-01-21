Video | Gran operativo en Plottier: un colectivo municipal se prendió fuego y tuvieron que evacuar a los pasajeros

Un colectivo urbano de Plottier se prendió fuego y los pasajeros tuvieron que ser evacuados. El siniestro ocurrió este miércoles y generó momentos de tensión.

Bomberos Voluntarios trabajaron en el sitio y lograron contener el incendio. Confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Incendio de un colectivo en Plottier

El incendio ocurrió en horas de la mañana en la intersección de la avenida San Martín y la calle Don Bosco. Según la información brindada por el sitio local, Plottier Informa, la unidad de transporte urbano fue consumido por las llamas.

Al sitio acudieron al menos dos dotaciones de Bomberos que trabajaron intensamente para controlar el foco ígneo. Si bien intentaron apagar el fuego, el mismo se propagó rápidamente y el daño material fue total.

Los vecinos contaron que muchos se percataron de la situación debido a la gran columna de humo que se podía ver desde larga distancia.

De acuerdo a lo informado por el sitio local, el colectivo transportaba a 15 pasajeros pero como fueron evacuadas rápidamente, ninguno presentó heridas.