Video | Incendio destrozó una casa en Villa La Angostura: susto por el fuego en medio del bosque

Un incendio de grandes dimensiones se desató este martes por la tarde en una vivienda del barrio Altos de Manzano de Villa La Angostura, una zona boscosa de la localidad. El desafortunado episodio requirió de un amplio operativo en el que participaron bomberos voluntarios, brigadistas, efectivos policiales y trabajadores municipales. Los daños estructurales fueron totales.

Los equipos de emergencia fueron alertados sobre el siniestro alrededor de las 15:20. «La casa estaba deshabitada», aclaró a Diario RÍO NEGRO el subsecretario de seguridad y ordenamiento, Milton Maraboli.

Además, el funcionario detalló que para poder mitigar las llamas el municipio aportó camiones cisternas. Los trabajos se llevaron adelante durante dos horas, aproximadamente.

Maraboli enfatizó que «no hubo víctimas» y comunicó que «se esperan las pericias» durante la mañana de este miércoles para poder establecer el origen del incendio.

Trabajo a contrarreloj para impedir que el fuego llegue al bosque

Por su parte, los Bomberos Voluntarios de la localidad informaron que la vivienda estaba «totalmente comprometido por al fuego» cuando arribaron.

«Las labores de extinción se vieron condicionadas por la elevada temperatura, la magnitud del foco ígneo y estructura de la casa», explicaron a través de sus redes sociales.

La vivienda, ubicada sobre la calle chucao 56, sufrió daños totales. Foto: Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura (Facebook)

Puntualmente, indicaron que «en el lugar se trabajó con cuatro unidades contando con el apoyo de la Brigada de Incendio y camiones cisterna del municipio para el abastecimiento».

«Mediante el trabajo coordinado se logró contener el incendio, evitando la propagación hacia el bosque lindero y asegurando el perímetro afectado», agregaron.