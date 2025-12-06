Video | Sorpresa en el cielo: los F-16 irrumpieron en Buenos Aires y cientos de vecinos frenaron para verlos

Los primeros aviones F-16 de Dinamarca llegaron a Argentina y realizaron su vuelo inaugural pasando sobre la ciudad de Buenos Aires. La presentación fue ovacionada por cientos de vecinos que desde temprano esperaron el paso de las aeronaves con bandera argentinas.

Los F-16 irrumpieron en Buenos Aires

Cerca de las 8, los primeros 6 aviones f-16 que llegaron a Argentina, realizada una pasada por la ciudad de Buenos Aires para presentarse formalmente y luego regresaron a la ciudad de Río Cuarto para el acto oficial que fue encabezado por el presidente Javier Milei.

Los aviones, especializados en el combate aéreo cercano, arribaron el viernes al país y fueron recibidos por el ministro de Defensa, Luis Petri.

La actividad de vuelo en Buenos Aires formaba parte del cronograma anunciado por el Gobierno, por ello cientos de vecinos se acercaron con banderas argentinas cerca de la Casa Rosada para recibirlos.

Foto: Auribel Zuarce

«Esta llegada simboliza un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional», manifestó el Gobierno en un comunicado.