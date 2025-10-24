El alga introducida en la costa argentina que favorece el incremento de invertebrados marinos

Los muestreos comenzaron en 2021 y se prolongaron hasta el invierno de 2022. Foto: gentileza

Un grupo de investigadores del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (Cimas) demostró que el alga Undaria genera un nuevo hábitat para las comunidades de invertebrados marinos.

A partir de diversos muestreos llegaron a la conclusión de que el alga, proveniente de Asia e introducida en la región, incrementa la riqueza de especies de invertebrados en comunidades intermareales. Lo vincularon a su estructura física grande y compleja que ofrece diferentes microhábitats y oportunidades.

«Los invertebrados son alimento para peces y aves, siendo importantes para las tramas tróficas de especies de interés comercial en la zona y de aves que viven en el Área Marina Protegida Bahía San Antonio. La Undaria, a su vez, genera una buena base de ambiente y de esta forma, la cadena trófica se ve beneficiada», explicó Andrea Arcángel, licenciada en Biología Marina y becaria del Conicet, autora principal del trabajo.

El alga Undaria proviene de Asia y se detectó en cercanías de Puerto Madryn en 2014. Foto: gentileza

La investigación fue realizada a través de diversos muestreos en 2021 y 2022 en los intermareales de Baliza San Matías y Punta Verde, en el Golfo San Matías (la franja de costa expuesta al aire durante la marea baja y sumergida en la marea alta).

«El objetivo fue estudiar el efecto ecológico del alga sobre los invertebrados. Hice experimentos para evaluar el efecto en distintos escenarios. Lo que vimos fue que cuando la Undaria está en el sistema, hay diversos bichos, distintas especies«, sintetizó Arcángel.

Las muestras se analizaban en laboratorio. Foto: gentileza

La Undaria es un alga parda, grande, con estructuras diferenciadas. «Se distingue del resto de las algas presentes en las costas del golfo por su gran tamaño y su estructura compleja. Presenta una lámina que puede llegar a un metro de longitud y una estructura de fijación llamada grampón que se asemeja en aspecto a una raíz», describió.

Dijo que podría ser considerada una especie formadora de hábitat: «De esta forma, quisimos evaluar si tal vez ofrece un nuevo hábitat en esta zona, un espacio para que habiten otro tipo de bichos».

Arcángel detalló que el estudio se lleva adelante «en el intermareal, la zona de la costa que queda al descubierto cuando baja la marea. En Bahía San Antonio, la particularidad es la amplitud de la marea. Cuando baja, hablamos de dos horas en que los bichos que suelen estar sumergidos quedan expuestos al aire. Por eso, son importantes estos individuos que generan una estructura de refugio».

Los muestreos comenzaron en 2021 y se prolongaron hasta el invierno de 2022. Foto: gentileza

Por un lado, advirtió estas algas disminuyen el estrés ambiental, retienen la humedad, generan que no haya tanto movimiento del sustrato «con la ida y venida de la marea» y sobre todo, «una especie de refugio contra los depredadores». «Al quedar expuestos es más difícil que sobrevivan a temperaturas extremas», dijo.

El alga llegó a la región argentina a través de las embarcaciones. «Primero se registró en Puerto Madryn, desde donde se desparramó por toda la costa argentina. En esta zona la registramos por primera vez en 2014 y quisimos evaluar los efectos desde su introducción para hacer un seguimiento de los cambios que podría generar en el ambiente», aseguró Arcángel.

El equipo de trabajo está conformado también por Catalina Di Rossi, Patricio Pereyra, Lorena Storero y Maite Narvarte.

¿Cómo llegó el alga Undaria a las costas argentinas?

Los investigadores asumen que llegó en buques a Puerto Madryn, en la década del 90. «Puede haber sido como individuo adulto en el casco del barco o esporas en el agua de lastre de los barcos. Primero la encontraron en el puerto y desde ahí se desplazó», acotó Arcángel.

De todas maneras, agregó, «se estima que hubo diversas introducciones en distintas ciudades portuarias (Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, San Antonio) y ahora ya se encuentran también en ambientes naturales».