Los tres cambios que planea Úbeda en Boca para la «final» ante Universidad Católica

Este jueves, Boca tendrá una «final» ante Universidad Católica. El Xeneize recibirá a los Cruzados por la última fecha de la Copa Libertadores con la obligación de ganar para avanzar a octavos de final.

Para este transcendental duelo, Claudio Úbeda planea tres modificaciones con respecto al equipo que igualó ante Cruzeiro en la Bombonera. Dos de ellos serán obligados. Ayrton Costa llegó a las tres amarillas y no estará por suspensión. Su lugar lo ocupará Marco Pellegrino.

Quien tampoco dirá presente es Miguel Merentiel. El delantero uruguayo se desgarró en uno de los entrenamientos y recién volverá a jugar en el segundo semestre. Por la Bestia ingresará Exequiel Zeballos, que podría disputar su último partido con la azul y oro, ya que hay grandes chances que emigre al futbol europeo.

El Changuito disputaría su último partido y se despediría en La Bombonera.

El otro cambio que planea el Sifón es la salida de Tomás Belmonte para el ingreso de Ander Herrera. El español está mejor físicamente y volverá a ser titular luego de más de un mes. Además, jugará por primera vez desde el arranque en el torneo continental.

Las grandes novedades de la lista son las ausencias de Edinson Cavani y Carlos Palacios. Ambos futbolistas se están recuperando de distintas lesiones y al no estar al 100% por ciento, Úbeda decidió preservarlos y no estarán disponibles.

Las sorpresas fueron las convocatorias de Agustín Martegani y Matías Satas. El ex San Lorenzo no venía siendo considerado por el cuerpo tecnico pero regresa para ser una opción en el banco de suplentes. Por otro lado, el juvenil de 18 años concentrará por primera vez con el plantel profesional, por la baja de Ayrton Costa.

La probable formación de Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.