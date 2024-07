La Lobería: un eco hostel y una escuelita difundirán los secretos del mar en la Patagonia, conocelos y descubrí un paisaje mágico

Río Negro tendrá un espacio diferente dedicado al turismo y al disfrute de la naturaleza, pero con una profunda consciencia ambiental. El emprendimiento comenzará a funcionar a mediados de este mes en las instalaciones de La Lobería, en el área natural protegida Punta Bermeja, que está ubicada en una de las playas más lindas de Viedma.

Allí (a 60 km de la capital provincial y a 30 km de El Cóndor) funcionan unas instalaciones que fueron reacondicionadas en 2020, y ahora se resignificarán. Se trata de un espacio que alberga un cámping, un hostel de tres habitaciones (con una gran capacidad de camas) y una serie de containers remozados en los que se pondrán en marcha una proveeduría y otras propuestas.

El cámping, en medio de un entorno natural único

La idea es que en ese lugar convivan cuatro opciones: el cámping, el eco-hostel, un centro de actividades guiadas llamado ‘Pirincho’ (que ofrecerá salidas y paseos de interpretación de la flora y la fauna del lugar) y una escuela del océano, que dará charlas didácticas y propondrá acciones para que alumnos de escuelas de distintos niveles y público en general conozcan más acerca del paisaje que caracteriza a la zona, y sobre la riqueza que lo distingue.

El emprendimiento llegará de la mano de un grupo de cuatro jóvenes de la región, que poseen un amplio conocimiento de la geografía local. Se trata de dos ex guardas ambientales de la Provincia (una de ellas bióloga marina) del referente de una firma dedicada al saneamiento ambiental y de una experta en gestionar este tipo de plazas.

Las instalaciones que se usarán como proveeduría y servicios anexos

«Será el primer sitio con este concepto en la Provincia. Como priorizamos el cuidado del entorno, en nuestros espacios no emitiremos plásticos de un solo uso (que son los que más contaminan y los que más encontramos en las playas) ni tampoco botellas plásticas. En la proveeduría todo se expenderá envasado en vidrio y no habrá empaquetados. Será todo casero, tanto las galletitas como cualquiera de las comidas que se vendan» contó Shirley Mendoza, la ex guarda ambiental y bióloga marina que forma parte del grupo.

El mar custodia y le da vistas únicas al espacio

«En el eco hostel también tendremos esa premisa. Por eso el 100% del mobiliario será de plástico recuperado, junto a otros materiales naturales. Por mi parte estaré a cargo de la ‘escuelita del océano’. Ya cursamos invitaciones a las escuelas de Viedma para comenzar a organizar las charlas didácticas. El objetivo principal será brindar conocimientos sobre nuestro mar, y también sobre el área del monte- que en ese caso estará a cargo de Juan Siguero, que es técnico guarda ambiental y liderará ‘Pirincho’-contó la joven. Para cuidar y querer algo hay que conocerlo, por eso queremos contribuir, para lograr que todos sepan más sobre esta zona hermosa» agregó.

El equipo se completa con Mauro Bercovich, que es representante de la organización ambientalista Ecopet (que sanea áreas y recupera el plástico gestionando con empresas y emprendedores). El municipio de Viedma le otorgó a él un permiso provisorio de uso y explotación del Camping La Lobería, que dio lugar al proyecto de Eco turismo.

Se ofrecerán actividades guiadas y didácticas

«La idea es que el dinero que surga de la explotación del cámping y del eco hostel pueda re invertirse en el sostenimiento de la escuela de mar y de «Pirincho», que serán las propuestas didácticas y de divulgación de conocimiento que queremos sustentar» apuntó Mendoza.

El logo de las opciones guiadas para conocer más acerca de la naturaleza de la zona

Con respecto a las visitas guiadas y a las recorridas que ofrecerán, el técnico guarda ambiental Juan Siguero explicó que serán varias. «Recorrer el Camino de la Costa desde la desembocadura del ‘Río Negro’ o hasta Bahía Creek será una de ellas. Además podemos visitar las dunas dónde existen especies como la lagartija de los médanos, y hacer observación de aves, que son muchísimas. Hay flamencos, garzas moras y brujas, playeros…en fin…es enorme la diversidad» explicó.

«El objetivo es que, más allá de poner a disposición estos circuitos para los colegios, los turistas y vecinos puedan acercarse para aprovecharlos. Tendremos binoculares para facilitar las observaciones y movilidad en caso de requerirla, según sea el punto a descubrir» amplió el joven.

El mar y un mundo mágico para descubrir

Contribuir al lugar y reinventarse

El proyecto estará en marcha el 20 de este mes, y será una forma de poner en valor la naturaleza del lugar, con acciones tendientes a preservarla. Pero también será una apuesta para los emprendedores, que buscarán reinventarse y ampliar su proyección profesional.

La escuelita brindará charlas, talleres y apostará a las actividades de divulgación

«Tanto Juan Siguero como yo- relató Shirley Mendoza- trabajábamos como guardas ambientales para la Provincia, y nos quedamos sin empleo. Juan siempre estuvo Viedma y yo en San Antonio Oeste, en el área natural protegida Bahía San Antonio. La iniciativa que pensamos junto a Mauro y a Carmela (que se encargará de la parte operativa del cámping y del hostel) buscará unir nuestros saberes y contribuir a una propuesta de turismo sustentable, que además apunte a la difusión de la riqueza biológica del lugar» definió la bióloga.

Ahora la expectativa está puesta en la apertura. «Estamos trabajando para que todo esté listo, y la gente disfrute» aseguraron los jóvenes, con entusiasmo.