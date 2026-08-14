Moria se estrena hoy en Netflix: a qué hora, dónde verla y cuántos capítulos tiene la serie sobre Moria Casán

Llegó el día. Moria, la esperada serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, se estrenó este viernes 14 de agosto de 2026 en Netflix y ya puede verse desde Argentina y el resto del mundo.

El lanzamiento llega en un momento especialmente elegido: dos días antes del cumpleaños número 80 de La One, que celebrará el domingo 16 de agosto. La producción propone recorrer diferentes etapas de una de las figuras más reconocibles del espectáculo argentino, pero sin seguir estrictamente la estructura de una biografía tradicional.

Con Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretando a Moria en diferentes momentos de su historia, la ficción repasa su transformación desde Ana María Casanova hasta convertirse en el personaje que marcó varias décadas de la televisión, el teatro y el cine argentino.

Cuándo y dónde ver Moria, la serie de Netflix

Moria se estrenó este viernes 14 de agosto y está disponible exclusivamente en Netflix, con lanzamiento a nivel mundial.

La temporada está compuesta por ocho episodios, por lo que quienes tengan una suscripción activa a la plataforma pueden comenzar a verla desde hoy.

La producción se suma así a los estrenos argentinos de Netflix para 2026 y llega después de una fuerte campaña de promoción que incluyó adelantos, imágenes de las actrices caracterizadas y el tráiler oficial.

De qué trata Moria

La serie parte de la vida de Moria Casán, pero no pretende ser una reconstrucción documental ni estrictamente cronológica de su carrera.

La propia protagonista funciona como una suerte de «titiritera» de su historia, mientras la narración atraviesa diferentes momentos del pasado y el presente e incluso juega con su futuro.

El recorrido muestra cómo Ana María Casanova terminó convirtiéndose en Moria Casán, atravesando su llegada al mundo del espectáculo, el teatro de revista, el cine, la televisión, los vínculos personales y los momentos que terminaron construyendo uno de los personajes más disruptivos de la cultura popular argentina.

Tres actrices interpretan a Moria Casán

Uno de los grandes atractivos de la producción está en la elección de tres actrices para representar distintas etapas de la vida de La One.

Sofía Gala Castiglione, su propia hija, interpreta una de las versiones más jóvenes de Moria. Griselda Siciliani asume otra etapa de su vida y carrera, mientras que Cecilia Roth encarna a la diva en la madurez.

La elección había sido anunciada por Netflix en agosto de 2025 y recibió el respaldo de la propia Casán, quien destacó públicamente la trayectoria y personalidad de las tres artistas elegidas para representarla.

Quiénes completan el elenco de Moria

Además de sus tres protagonistas, la producción cuenta con un amplio elenco encargado de recrear personajes y figuras que atravesaron distintas etapas de la historia del espectáculo argentino.

Entre los nombres que forman parte de la ficción aparecen Marco Antonio Caponi, Luis Machín, Micaela Riera, Hernán Jiménez y Sebastián Rosso, entre otros.

La serie fue escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, compañía liderada por Armando Bo.

Una ficción para celebrar los 80 años de La One

La fecha de lanzamiento no es casual. Netflix decidió estrenar la producción apenas dos días antes de que Moria Casán cumpla 80 años, convirtiendo la serie en una suerte de celebración de su extensa trayectoria.

Desde sus comienzos hasta su consolidación como actriz, vedette, conductora y personalidad televisiva, la ficción busca mostrar cómo Moria construyó un personaje que terminó trascendiendo los escenarios y se instaló en la cultura popular argentina.

Desde este viernes 14 de agosto, los ocho capítulos de Moria pueden verse en Netflix, donde la producción se encuentra disponible para los suscriptores de la plataforma.