Fernández Oro y la Universidad del Comahue crearán el primer Archivo Histórico Municipal Digital

La facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue (FAI-Unco), la Municipalidad de Fernández Oro y la ESRN N° 14 firmaron un convenio para avanzar en la creación de un Archivo Histórico Municipal Digital.

El proyecto busca organizar y digitalizar documentos históricos de la ciudad para preservarlos y facilitar su consulta pública. La iniciativa apunta a conservar materiales que podrían deteriorarse con el paso del tiempo y ampliar el acceso a la información histórica para vecinos, estudiantes e investigadores.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO el gestor cultural, curador y coordinador institucional en la Provincia de Río Negro, Jorge Pablo Rebolledo, explicó que actualmente se encuentran en «pleno proceso de digitalización», y en esta primera etapa se centrarán en las fotografías y negativos.

De acuerdo con Rebolledo, entre los documentos que se podrán consultar, se encuentran «fotos de establecimientos educativos de la localidad, recuerdos del período de auge de la fruticultura, actos y festejos populares, imágenes que nos permiten conocer cuestiones vinculadas a las costumbres de hace 60 o 70 años y gestas deportivas«.

Como parte de la propuesta, estudiantes de la ESRN 14 participarán en la construcción de los contenidos del archivo y en las tareas de recuperación y difusión de la historia local.

Por su parte, la Facultad de Informática aportará los conocimientos para desarrollar una plataforma digital que permita consultar los documentos de manera sencilla.

Además, en la Legislatura de Río Negro buscan declarar de interés cultural, educativo, histórico y comunitario la modalidad de trabajo utilizada para la creación del archivo.

La iniciativa es de autoría de Lorena Yensen y Juan Elbi Cides y destaca la articulación entre la universidad, el municipio, la escuela secundaria y la comunidad para concretar el proyecto.