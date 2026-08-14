Todo listo para la peregrinación a la Virgen de Luján: horarios y consejos útiles para los caminantes

La Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular confirmó el cronograma oficial para la 52.ª edición de la peregrinación a la Virgen de Luján, una de las manifestaciones religiosas más convocantes del país.

Durante el primer fin de semana de octubre 2026, miles de personas recorrerán a pie cerca de 60 kilómetros desde el barrio porteño de Liniers hasta el histórico santuario bonaerense de la Virgen de Luján.

Con el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, este evento de servicio y devoción dispondrá de un amplio operativo sanitario y logístico para garantizar la seguridad y asistencia de quienes participen en la caminata.

Octubre 2026: fechas y horarios de salida para la peregrinación a la Virgen de Luján

La peregrinación a la Virgen de Luján se llevará a cabo entre el sábado 3 y el domingo 4 de octubre 2026; la partida oficial de la imagen cabecera está programada para el sábado a las 10:00, desde el Santuario de San Cayetano (Cuzco 150, Liniers).

No obstante, los grupos parroquiales y peregrinos particulares iniciarán la marcha de manera escalonada a lo largo de toda la mañana y la tarde. El arribo masivo a la plaza de la Basílica está previsto para la madrugada y las primeras horas del domingo, concluyendo con la misa central a las 7:00.

Virgen de Luján: recorrido y puestos de asistencia durante la tradicional caminata

El trayecto de la caminata mantendrá su trazado tradicional por el oeste del conurbano bonaerense, atravesando los partidos de Morón, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes del ingreso a Luján. A lo largo de la ruta, la organización y los municipios dispondrán de una red de servicios esenciales:

Puestos sanitarios y de primeros auxilios : atención gratuita ante contracturas, ampollas, fatiga muscular y control de presión arterial.

: atención gratuita ante contracturas, ampollas, fatiga muscular y control de presión arterial. Puntos de hidratación : distribución de agua potable y apoyo alimentario básico para sostener el esfuerzo físico.

: distribución de agua potable y apoyo alimentario básico para sostener el esfuerzo físico. Acompañamiento pastoral: puestos de bendición y escucha durante todo el recorrido diurno y nocturno.

Recomendaciones clave para completar la peregrinación a la Virgen de Luján

Para afrontar los 60 kilómetros de la peregrinación a la Virgen de Luján, las áreas de salud y los organizadores sugieren prepararse con antelación para evitar complicaciones físicas durante la caminata: