Miércoles con fuertes vientos en el Alto Valle: las ráfagas superarán los 70 km/h en Neuquén y Río Negro

Este miércoles se presenta con una marcada presencia de viento en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, especialmente durante la mañana y noche. El cielo estará parcialmente nublado, creando un escenario dinámico para la región. Se esperan condiciones que invitan a tomar precauciones.

Según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) experimentará una jornada con temperaturas agradables pero inestable. La temperatura máxima alcanzará los 22°C, mientras que la mínima se ubicará en los 7°C.

La característica principal del día será la intensidad del viento, con velocidades sostenidas entre 32 y 41 Km/h. Se anticipan ráfagas que podrían superar los 70 Km/h, alcanzando hasta 70 Km/h. La dirección predominante será del Norte, afectando principalmente la mañana y la noche.

Los detalles de un miércoles marcado por el viento en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, sin perspectivas de cambios significativos. De acuerdo con el SMN, la probabilidad de precipitación es nula, oscilando entre el 0 y 0%. Esto asegura un día seco, a pesar de la nubosidad presente en la región.

Durante la mañana, las condiciones serán más complejas debido a las ráfagas de viento que se sentirán con fuerza. Se recomienda extremar precauciones al circular por la ruta y en actividades al aire libre. La combinación de viento y nubosidad marcará las primeras horas del día en el Alto Valle.

Hacia la noche, el viento del Norte mantendrá su intensidad, con la persistencia de las ráfagas más potentes. Estas condiciones harán que la sensación térmica pueda ser menor a la temperatura real. El cielo continuará parcialmente nublado, cerrando la jornada con un ambiente ventoso en la región.