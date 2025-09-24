Viento y ráfagas de 75 km/h: la alerta que complica este miércoles a seis provincias, una cercana a Río Negro

Las mañanas continúan siendo frescas, pero a ello también se suma la gran presencia del viento. A la espera de que regresen los días cálido, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla que tendrá impacto en seis provincias del país, una de ellas cercana a Río Negro por lo cual se espera que las ráfagas lleguen a la región.

El organismo nacional actualizó su parte de alerta meteorológica durante las primeras horas de este miércoles y descartó a Río Negro como una de las provincias afectadas, sin embargo aún así se espera que las condiciones se repliquen en algunas regiones rionegrinas aunque de manera más leve.

Según el parte emitido las provincias que registrarán «vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h», son: Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis y La Pampa.

Mapa de las zonas bajo alerta

El impacto de la alerta por viento en Río Negro

Debido a que las regiones pampeanas de Curacó y Lihuel Calel son las que se encuentran más cerca de Río Negro, se espera que la alerta por viento tenga algunos efectos en el departamento rionegrino de General Roca, es decir todo el Alto Valle y el sector norte.

Según el pronóstico del tiempo, en General Roca se espera una jornada con temperaturas más agradables pudiendo llegar a una máxima de 22°C y un viento que alcanzará velocidades de entre 32 y 50 km/h.

En tanto las ráfagas de viento podrían llegar a los 70 km/h por lo cual se recomienda tener en cuenta esta situación antes de salir a hacer cualquier actividad. Las horas más complicadas serán durante la tarde y la noche.