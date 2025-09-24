Alerta por viento en Río Negro este jueves: cuáles son las zonas afectadas y qué pasa en Neuquén
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por ráfagas de hasta 90 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla en Río Negro por viento para este jueves. Advirtieron por ráfagas de hasta 90 km/h. Cuáles son las zonas afectadas, los peores horarios y qué va a pasar en Neuquén capital.
Según precisó el organismo nacional, gran parte de la provincia rionegrina estará afectada este 25 de septiembre por «fuertes vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».
Las zonas bajo alerta son:
- El este de El Cuy.
- General Roca.
- Conesa.
- Adolfo Alsina (meseta y costa).
- San Antonio.
- Valcheta.
Las fuertes ráfagas comenzarán después del mediodía y se extenderán hasta la noche.
Sin alerta, pero con pronóstico adverso: qué pasa en Neuquén capital este jueves
Según pronosticó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este jueves en Neuquén capital y alrededores se aguarda una jornada despejada, con una máxima de 27°C, pero que estará acompañado por viento desde el noreste a 50 km/h, con ráfagas de casi 60 km/h.
Por la noche, la mínima será de 7°C, y el viento cambiará de dirección hacia el este con una velocidad de 46 km/h, pero con ráfagas superiores a los 70 km/h.
