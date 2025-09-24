ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Alerta por viento en Río Negro este jueves: cuáles son las zonas afectadas y qué pasa en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por ráfagas de hasta 90 km/h.

Redacción

Por Redacción

Foto: archivo Cecilia Maletti.

Foto: archivo Cecilia Maletti.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla en Río Negro por viento para este jueves. Advirtieron por ráfagas de hasta 90 km/h. Cuáles son las zonas afectadas, los peores horarios y qué va a pasar en Neuquén capital.

Según precisó el organismo nacional, gran parte de la provincia rionegrina estará afectada este 25 de septiembre por «fuertes vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».

Las zonas bajo alerta son:

  • El este de El Cuy.
  • General Roca.
  • Conesa.
  • Adolfo Alsina (meseta y costa).
  • San Antonio.
  • Valcheta.

Las fuertes ráfagas comenzarán después del mediodía y se extenderán hasta la noche.

Mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional para este jueves.

Sin alerta, pero con pronóstico adverso: qué pasa en Neuquén capital este jueves

Según pronosticó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este jueves en Neuquén capital y alrededores se aguarda una jornada despejada, con una máxima de 27°C, pero que estará acompañado por viento desde el noreste a 50 km/h, con ráfagas de casi 60 km/h.

Por la noche, la mínima será de 7°C, y el viento cambiará de dirección hacia el este con una velocidad de 46 km/h, pero con ráfagas superiores a los 70 km/h.

Fuente: AIC.

Temas

Alerta Meteorológica

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Roca

Servicio Meteorológico Nacional

Viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla en Río Negro por viento para este jueves. Advirtieron por ráfagas de hasta 90 km/h. Cuáles son las zonas afectadas, los peores horarios y qué va a pasar en Neuquén capital.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios