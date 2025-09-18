Tormentas, lluvias y aire fresco: así será la antesala del Día de la primavera en Neuquén y Río Negro

Fin de semana y previa del Día de la Primavera con nubosidad variable e inestabilidad.

Con la llegada de la primavera a la vuelta de la esquina, Neuquén y Río Negro se preparan para un fin de semana de clima cambiante y jornadas inestables, así lo informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Según el organismo, se esperan tormentas aisladas en los valles, la meseta y la zona costera, mientras que en las zonas andinas las precipitaciones serán más persistentes aunque de menor intensidad.

El domingo 21, cuando se celebra la llegada de la primavera, se prevé viento del sudoeste, que reforzará la sensación de frescura, aunque con un ascenso progresivo de las temperaturas hacia la próxima semana.

Neuquén: tormentas este viernes

Neuquén tendrá este viernes una jornada marcada por la inestabilidad, con cielo cubierto durante gran parte del día y la posibilidad de lluvias débiles hacia la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, con una mínima prevista de 3 grados y una máxima de 21, mientras que el viento del sudeste soplará con intensidad moderada y ráfagas que podrían superar los 45 km/h.

El panorama se mantendrá similar durante el sábado, con nubosidad y ambiente fresco, pero hacia el domingo se anticipa un aumento en la fuerza del viento que podría complicar la circulación en rutas y zonas abiertas.

Roca y Cipolletti: viento y lluvia este viernes

En Roca y Cipolletti el tiempo se presentará este viernes con cielo cubierto y la probabilidad de lluvias débiles y dispersas, en una jornada que tendrá temperaturas que oscilarán entre los 7°C de mínima y los 21°C de máxima. El viento del sudeste soplará con intensidad moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 47 km/h durante la noche, lo que obligará a circular con precaución.

El sábado continuarán las precipitaciones aisladas y el cielo inestable, con un marcado descenso de la temperatura mínima a 3 grados, mientras que hacía el domingo se espera un incremento de la fuerza del viento con ráfagas superiores a los 55 km/h y posibles lluvias.

Bariloche: lluvias débiles y cielo cubierto

En Bariloche, el viernes se presentará con cielo mayormente cubierto y lluvias y chaparrones aislados a lo largo del día, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 6°C de mínima y los 7°C de máxima. El viento será leve a moderado, del este-sudeste, con ráfagas que podrían superar los 20 km/h.

Para el sábado se esperan lluvias débiles y cielo cubierto, con mínima de 2°C y máxima de 8°C, manteniéndose la inestabilidad y la presencia de vientos leves a moderados, lo que anticipa jornadas frescas y húmedas para la zona andina.

San Martin de los Andes: lluvias y chaparrones aislados

En San Martín de los Andes, este viernes 19 se espera una jornada con lluvias y chaparrones aislados y cielo mayormente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4°C de mínima y los 5°C de máxima. El viento soplará débil del este-sudeste, con ráfagas que podrían superar los 20 km/h, manteniendo la sensación de frescura durante el día.

Para el sábado se prevén lluvias débiles y cielo cubierto, con mínima de 1°C y máxima de 6°C, condiciones que continuarán generando un ambiente húmedo y frío típico de la región andina en esta época del año.

Las Grutas: se espera una jornada con cielo cubierto

En Las Grutas, este viernes se espera una jornada con cielo cubierto y ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C de mínima y los 15°C de máxima. El viento soplará del sudeste con intensidad moderada y ráfagas que podrían alcanzar los 42 km/h, generando una sensación térmica algo más baja.

Hacia el sábado se prevén lluvias débiles durante el día y cielo parcialmente nublado por la noche, con mínimas de 4°C y máximas de 13°C. El fin de semana continuará con condiciones inestables y vientos variables, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

Viedma: cielo cubierto y lluvias y chaparrones aislados

En Viedma, este viernes 19 se presentará con cielo cubierto y lluvias y chaparrones aislados, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 4°C de mínima y los 18°C de máxima. El viento soplará del sudeste con intensidad moderada, registrándose ráfagas de hasta 38 km/h que podrían generar sensación de frescura adicional durante la jornada.

Hacia el sábado se espera un descenso de la temperatura, con mínimas de 1°C y máximas de 12°C, acompañado de lluvias débiles y cielo inestable. El fin de semana continuarán con alternancia de días nublados, periodos de lluvias aisladas y vientos variables.