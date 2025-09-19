Se va el invierno del Alto Valle, pero no descartan el regreso de la lluvia: el pronóstico del tiempo para este viernes

Se va el invierno del Alto Valle, pero no descartan el regreso de lluvias: el pronóstico del tiempo para este viernes. Foto archivo

Este viernes se presenta con una jornada de transición para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, donde el viento se hará sentir, aunque de manera leve. El invierno se despide totalmente de la región con un cielo ligeramente nublado, que amenaza con el posible regreso de la lluvia.

El detalle del pronóstico para este viernes

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con temperaturas agradables en ciudades como Neuquén capital y Roca.

Detallaron que la mínima se ubicará en los 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C. Estas marcas térmicas proporcionarán un clima templado durante gran parte del día.

En cuanto al viento indicó que este se hará presente en la segunda mitad del día. Se anticipan velocidades entre los 23 y 31 Km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 Km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN indica una baja probabilidad de lluvia, estimada entre el 10 y 40%. Estas lluvias podrían manifestarse de forma aislada, concentrándose también en la franja horaria de la tarde y noche.