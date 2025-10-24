Viernes de baja temperatura en el Alto Valle: regresó el aire frío, pero ¿qué pasa con el viento?

ómo será el clima de este viernes en Neuquén y el Alto Valle. Foto: Juan Thomes.

Después de varios días de calor en la región del Alto Valle, este viernes se registró un notable descenso en la temperatura. El aire frío se hizo sentir durante las primeras horas y según el pronóstico, su presencia permanecerá durante toda la jornada. Sin embargo la duda está en ¿qué pasa con el viento?.

El detalle del pronóstico del tiempo

Este viernes se presentará con una persistente presencia del viento en el Alto Valle. El Servicio Meteorológico Nacional precisó que la jornada ofrecerá un cielo ligeramente nublado, marcando un día fresco pero con la fuerza de las ráfagas que se harán sentir.

El organismo anticipó que la temperatura máxima alcanzará los 19°C. La temperatura mínima prevista es de 11°C, estableciendo un rango térmico moderado.

En tanto el viento, que soplará con velocidades constantes, oscilará entre los 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían intensificarse. Estas ráfagas de viento se proyecta que alcancen velocidades de entre 42 y 50 Km/h, aportando una sensación térmica inferior.

La franja horaria más complicada, según el SMN, será durante la tarde y la noche de este viernes. Es en este período cuando se espera que las ráfagas alcancen sus picos más altos.