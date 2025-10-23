Combo completo: fin de semana en Neuquén y Río Negro con aire polar, lluvias, viento y.. ¿nevadas?

El tiempo en la región patagónica tendrá un marcado cambio a partir del fin de semana. Según el informe de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se mantiene la presencia de aire inestable en Neuquén y Río Negro. Te contamos los detalles.

En tanto, sobre cordillera, los valles y la meseta centro-oeste se registrarán vientos del sudoeste hoy y mañana, con inestabilidad en zonas de montaña.

Durante el fin de semana ingresará aire frío, que provocará lluvias y nevadas en la cordillera, mientras que hacia el lunes se intensificará el ingreso de aire polar, con precipitaciones en gran parte de la región y probables neviscas en áreas de meseta.

Este cambio de masa de aire marcará el fin de los días templados y soleados y dará paso a un escenario más frío, ventoso y con precipitaciones tanto en Neuquén como en Río Negro.

El clima en Neuquén durante el fin de semana

Después de varios días templados y con cielo mayormente despejado, el tiempo en Neuquén cambiará hacia el final del fin de semana con la llegada de lluvias y un marcado descenso de temperatura.

Según el pronóstico, el viernes se mantendrá con buenas condiciones, con cielo despejado y temperaturas que rondarán los 20 °C durante el día y descenderán hasta 0 °C por la noche. El viento soplará del sudoeste con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h.

El sábado continuará estable, con cielo mayormente despejado durante el día y una máxima de 23 °C, aunque hacia la noche se espera que el cielo vuelva a cubrirse. Las ráfagas podrían llegar a los 49 km/h.

El cambio llegará el domingo, cuando el cielo se presente cubierto y se registren lluvias débiles y dispersas. La máxima bajará a 21 °C y el viento mantendrá su intensidad con ráfagas de hasta 45 km/h.

Roca y Cipolletti: llegan las lluvias el fin de semana

El calor y el sol darán paso a un fin de semana con condiciones más inestables en el Alto Valle. Después de jornadas templadas y con viento moderado, se espera un marcado descenso de temperatura y posibles lluvias hacia el domingo.

El viernes se presentará con cielo despejado y una temperatura máxima de 20 °C, mientras que por la noche el termómetro podría bajar a 0 °C. El viento del sudoeste soplará con ráfagas de hasta 56 km/h, lo que mantendrá la sensación térmica baja en horas nocturnas.

Durante el sábado, el tiempo seguirá estable, con una máxima de 23 °C y cielo mayormente despejado. Sin embargo, hacia la noche se espera un aumento de la nubosidad y nuevamente viento del sudoeste, con ráfagas cercanas a los 56 km/h.

El domingo marcará el cambio de tendencia: el cielo estará cubierto y el ambiente se tornará inestable, con posibilidad de lluvias y chaparrones aislados. La máxima no superará los 20 °C y el viento se mantendrá moderado.

Las Grutas: bajará la temperatura tras varios días de sol

El balneario rionegrino vivirá un fin de semana con cambios en el tiempo. Tras un jueves marcado por tormentas eléctricas y lluvias, se espera una mejora temporaria durante el viernes y el sábado, antes de un nuevo ingreso de aire frío el domingo.

El jueves arrancó con tormentas y chaparrones, acompañados de ráfagas de hasta 45 km/h del sector suroeste. Las condiciones mejorarán hacia la noche, aunque el ambiente se mantendrá húmedo.

El viernes y sábado se presentarán con cielo despejado y temperaturas máximas entre 18 y 22 °C, ideales para disfrutar de la costa, aunque hacia la noche del sábado volverán las nubes y el viento del sur, con ráfagas de hasta 43 km/h.

El domingo traerá nuevamente tiempo inestable, con cielo mayormente cubierto, vientos del sur de hasta 40 km/h y una máxima que no superará los 16 °C. El descenso térmico se acentuará el lunes, con máximas de 12 °C y ambiente ventoso.

Viedma: se viene un fin de semana ventoso y con descenso de temperatura

El tiempo en la capital rionegrina tendrá condiciones cambiantes durante los próximos días. Tras un jueves con tormentas y lluvias, se espera una mejora transitoria el viernes y sábado, antes del ingreso de aire frío el domingo.

El jueves comenzó con tormentas eléctricas y chaparrones, acompañados de ráfagas que llegaron a los 37 km/h, pero se prevé una mejora hacia la noche.

El viernes será una jornada más estable, con cielo parcialmente nublado durante el día y despejado hacia la noche, y una máxima de 19 °C. Sin embargo, las mínimas bajarán considerablemente, llegando a 0 °C.

El sábado se mantendrá con cielo despejado y temperatura agradable, cercana a los 19 °C, aunque hacia la noche aumentará la nubosidad y el viento podría alcanzar ráfagas de 53 km/h del sector sur.

El domingo marcará el inicio del descenso térmico, con cielo mayormente cubierto y viento moderado, y una máxima que rondará los 16 °C. El lunes continuará fresco y nublado, mientras que el martes mejorarán las condiciones, con sol y temperaturas más bajas en la mañana, que podrían alcanzar los -1 °C.