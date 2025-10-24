Tormentas, granizo, viento y zonda: la alerta que complica a 16 provincias, dos de ellas en la Patagonia

La alerta que complica a 16 provincias, dos de ellas en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas que afectarán durante toda la jornada de este viernes a varias provincias de la Argentina. Este fenómeno se fusionó con el ingreso de otro frente frío lo que potenció la inestabilidad climática provocando la aparición de lluvias intensas, tormentas, vientos fuertes, zonda y hasta nevadas.

Sobre la tormenta, el organismo lanzó dos alertas -naranja y amarilla- que alcanzará principalmente la región norte de la Argentina. Detalló que se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes; y las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.

En relación al viento, se informó que «las áreas del norte del país el viernes 24 serán afectadas por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Sobre el Río de la Plata durante el sábado 25 se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h«.

Por último, también se lanzó una advertencia por viento zonda, un fenómeno que puede provocar «reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas».

Las provincias bajo alerta

El SMN compartió el mapa con el detalle de las provincias afectadas y así se pudo determinar que será una jornada complicada para: