Lluvias y viento en el Alto Valle este viernes y fin de semana, ¿seguirá la alerta por tormentas?

Estos días estuvo marcado por el regreso de las tormentas en Neuquén y Río Negro. ¿Habrá ráfagas y seguirán las lluvias? Esto anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el viernes y el fin de semana en el Alto Valle.

Tormentas, lluvias y ráfagas en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

En Neuquén capital este jueves hay pronosticado tormentas eléctricas. El viernes el SMN pronosticó una mañana nublada, chaparrones por la tarde y tormentas aisladas por la noche. El sábado se esperan lluvias durante todo el sábado, con ráfagas de hasta 50 km/h por la noche. El domingo por la mañana seguirán las precipitaciones y luego seguirá la jornada con nubosidad, pero sin lluvias.

En Roca, el viernes se espera una jornada lluviosa pero sin tormentas. El sábado persistirán las precipitaciones, con aumento de la intensidad del viento y de las ráfagas hacia la noche. Las condiciones de inestabilidad persistirán hasta el domingo por la mañana inclusive. El último día del fin de semana se espera un aumento de la temperatura que llegará a los 25ªC. De igual modo, en Villa Regina.

Siguen las lluvias en Neuquén y Río Negro, con tormentas secas en cordillera

Desde la AIC, en su pronóstico extendido para la región entre este jueves y el martes 11 de noviembre informaron que se «mantiene la presencia de aire húmedo en toda la región. Además, con «bajas presiones desde el Pacífico y aire Atlántico del sudeste con períodos inestables y precipitaciones dispersas. Formación de tormentas aisladas».

Agregaron que «se mantiene esta condición en el comienzo de la próxima semana. En cordillera probables tormentas secas con actividad eléctrica. Días de calor en el norte patagónico a mediados de noviembre».

Alerta por tormentas en Neuquén el fin de semana

El SMN anunció que rige una alerta por tormentas en un sector de Neuquén para el sábado a la tarde. Las zonas afectadas serán:

Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas

«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, especialmente sobre la provincia de Neuquén», describió el organismo nacional.