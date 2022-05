Vigilia con fogata para impedir nuevos robos en un barrio de Roca

Dos o tres palos son más que suficientes para iniciar el fuego en medio de la penumbra del anochecer roquense. La fogata que surca el paisaje, mezcla de ruralidad y de casas bajas, se convierte en una fuente de calor, pero sobre todo en un escudo de protección.

Tal como hacen los niños para sentirse más seguros por la noche, los vecinos del barrio Chacra Monte deben encender su propia luz diariamente en la esquina de Petorutti y Los Caldenes para tratar de combatir a un temido monstruo: la inseguridad.

Es que en menos de un mes los casos de delincuencia en el sector se multiplicaron exponencialmente. Y lo que antes era un tranquilo barrio de trabajadores, hoy parece convertirse en un nuevo punto de peligro en la ciudad, donde cada esfuerzo -por exagerado que parezca- es más que necesario.

“Me pone triste porque no se trata de una toma cualquiera, acá mayoritariamente somos gente de trabajo. Pero hay un puñado pequeño que se dedica a delinquir y lo vemos porque hay mucho movimiento raro de personas, incluso gente que no es de acá”, mencionó David Leonel, residente de Chacra Monte desde hace seis años.

David fue uno de los pioneros en conformar la fogata vecinal, en un intento de establecer una especie de alarma un tanto rudimentaria. “Estamos organizados”, es lo que intenta transmitirse en cada reunión, que inicia su acción cerca de las 20:30 cuando todos salen del trabajo.

Hoy el grupo está conformado por un puñado de lugareños, quienes en algunos casos vivieron el terror en carne propia y otros se sumaron por simple empatía. Pero si algo es seguro es que el número de integrantes incrementa día con día.

“Esto amedrenta a los ladrones, por eso mismo no le estamos aflojando. Cuando estamos nosotros ahí las motos no pasan. Pero lamentablemente no es algo que deberíamos hacer, ni que nos corresponde”, comentó Fernando, residente del sector.

Desde hace pocas semanas las familias del sector evidenciaron un elevado número de personas que merodean las intermediaciones. Según alegan ellos, con el propósito de marcar las viviendas para luego entrar a robar.

El fuego ayuda a compartir la preocupación entre vecinos. Foto Andrés Maripe

Desde pinceles, latas de pinturas, herramientas de trabajo, electrodomésticos, todo parece ser blanco de atención para los maleantes. Incluso por muy pequeño que parezca, son capaces de romper las aberturas que con tanto esfuerzo lograron colocar los vecinos en sus casas. “También pasan cosas insólitas, a un vecino le llevaron herramientas de trabajo y a los dos días una persona llegó a decirle que había comprado sus pertenencias robadas y que quería vendérselas por 5 mil pesos”, narró David.

Por estas horas el pedido es uno solo, más vigilancia policial y la conversión del destacamento zonal en una subcomisaría, que sea capaz de abarcar a la explosión habitacional que sufrió Chacra Monte en los últimos años.

No se trata solo del pedido por un móvil para patrullar, del cual se carece, sino también de sumar personal. Hoy, los monitoreos solo se realizan cada ciertos lapso y por efectivos en bicicleta.

El destacamento 177 depende de las disposiciones de la Comisaría N° 48 de Mosconi, con lo cual ante hechos de gravedad las demoras en la llegada de los efectivos, por el largo traslado, se hace sentir. “Tuvimos varias reuniones con la Policía y tomaron cartas en el asunto dentro de lo que pueden. Imaginate que no tienen ni móviles. Chacra Monte dejó de ser un barrio chiquitito”, sentenciaron con disgusto los vecinos.

Desde la Regional Segunda dicen que habrá movilidad

Las autoridades de la Regional Segunda de la Policía de Río Negro aseguraron que ya se encuentran trabajando para dotar a Chacra Monte de un móvil propio. Y aseguraron que no es necesario el traspaso a subcomisaría, como solicitaron los lugareños.

Será una camioneta la encargada de patrullar todo el ejido rural, dispuesto al sur de Ruta 22 y al oeste de Ruta Provincial 6. Se espera que próximamente se ponga el vehículo operativo, ya que se encuentra en reparación y depende de los plazos de los proveedores de repuestos.

Por otra parte, precisaron que no es necesario que el Destacamento 177 pasé a ser una subcomisaría para que pueda contar con un móvil propio. Esto surge en referencia a la solicitud presentada por los residentes, quienes alegaban que para contar con tal beneficio era necesario ese cambio administrativo.