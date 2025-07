Vigilia del 9 de Julio: un encuentro artístico, patriota y solidario en Neuquén

Falta poco para la celebración de otro día patrio: se conmemoran 209 años de aquel 9 de julio de 1816, cuando reunidas en el Congreso de Tucumán, las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaron su independencia política de la monarquía española y renunciaron a cualquier otra dominación extranjera. Neuquén a través de la Fundación del Banco de la Provincia de Neuquén organiza una vez más una vigilia que comenzará mañana a las 22, en el Cine Teatro Español, con la participación de las bandas de la policía provincial y del Ejército Argentino. Por primera vez tocarán junto a la Orquesta Sinfónica del Neuquén, que está cumpliendo 25 años de permanencia.

La entrada al encuentro es gratuito, solo se debe concurrir con anticipación, a la sala de avenida Argentina 235 con una prenda de abrigo para ser intercambiada por un ticket. El ingreso será hasta agotar la capacidad de la sala (635 butacas). El cine permanece abierto de lunes a viernes de 8.30 a 20.30 para la recepción de donaciones.

Este mes el encuentro no tendrá una previa en el monumento a San Martín, como la tuvo la celebración del 25 de mayo debido a las bajas temperaturas que se registran en la región. Pero nada quita que sea una fiesta. En el escenario principal del teatro más importante de la capital neuquina desfilarán la banda de la Policía de Neuquén y la «Fortín Confluencia» del Batallón de Ingenieros de Montaña 6 del Ejército Argentino.

Luego de intervenciones solistas, las dos agrupaciones se sumarán a la Orquesta Sinfónica del Neuquén, para interpretar una marcha alusiva a la gesta patriótica argentina y los himnos de la provincia de Neuquén y de la República Argentina, a la medianoche cuando comience el 9 de julio. Además se interpretarán obras del cancionero popular argentino

La presentación tendrá un invitado de lujo: el músico folclorista, Miguel Ángel Michelena, quien interpretará el Trabum Mapu y el himno nacional. El encuentro fue definido por la presidenta de la Fundación del Banco de la Provincia de Neuquén, Marlene Velázquez, como un «hecho artístico, patriota y solidario».

Lo de patriota no requiere explicación, lo artístico viene enlazado a la calidad y profesionalidad de los músicos que integran las bandas con la «cucarda» de la Orquesta Sinfónica del Neuquén, que durante más de 20 años posicionó los talentos neuquinos en lo más alto del podio nacional. Y solidario porque se organizó una colecta para los que menos tienen.

Por todos y por lo más necesitan

Para acceder a la entrada solo hay que donar ropa de abrigo, que luego será entregada a comedores y merenderos comunitarios, a comisiones vecinales y a otras fundaciones que trabajan con los sectores de la población más vulnerable.

Se reciben camperas, mantas de abrigo, buzos, remeras manga larga o térmicas, medias, gorros, bufandas, guantes, botas de goma, frazadas, acolchados, chalecos, calzado y todo lo que las familias ya no utilicen. El único requisito, aunque parezca obvio aclararlo, es que las prendas estén limpias y en buenas condiciones. «Doná aquello que vos usarías y no eso que tirarías», dijo Velázquez.

La presidenta de la fundación solicitó además, que no acerquen ropa de verano «porque no la vamos a entregar en este época y no tenemos capacidad física para almacenarla. No es necesario que la ropa esté clasificada por talles, o si es para niños o adultos. Esa tarea la realizará la gente que colabora con la fundación del BPN.

El Cine Español estará abierto para la recepción de las donaciones de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30. La campaña no finaliza el día de la vigilia por el 9 de julio. En cualquier momento del año, la gente se pueden acercar para realizar su aporte.