Villa El Chocón: el turismo suma proyectos y un nuevo museo de dinosaurios

Un museo para sumergirse en el mundo de los dinosaurios, miradores sobre el lago y la represa, senderos junto al agua y nuevas propuestas deportivas.

En este 51° aniversario de Villa El Chocón, el turismo ocupa un lugar central en una agenda que combina atractivos para los visitantes con obras destinadas a mejorar la vida cotidiana de los vecinos.

Entre las iniciativas se destacan el futuro Museo Paleontológico Ernesto Bachmann, proyectado como el más grande de la Patagonia e integrado a un parque lineal; el primer Centro Deportivo Comunitario de la localidad y la renovación del paseo costero entre Boca del Sapo y el casco urbano. Son proyectos impulsados por el gobierno provincial y que se complementan con obras municipales para mejorar los servicios.

“Cuando hablo de un nuevo Chocón es volver a nacer, volver a ser una localidad fuerte a través de la obra emblemática del Museo Paleontológico Ernesto Bachmann”, planteó el intendente Pablo Di Fonzo al referirse al proyecto. La iniciativa es una de las principales apuestas de la localidad, junto con otras obras que buscan ampliar las actividades disponibles durante todo el año.

Cuando hablo de un nuevo Chocón es volver a nacer, volver a ser una localidad fuerte a través de la obra emblemática del Museo Paleontológico Ernesto Bachmann Intendente Pablo Di Fonzo

El circuito de miradores, que ya recibe visitantes, y las posibilidades que ofrecen el lago Ezequiel Ramos Mexía y el río Limay para las actividades al aire libre completan este panorama. El objetivo, según señaló el jefe comunal, es que el turismo también genere oportunidades para los habitantes de Villa El Chocón.

Así será el nuevo museo paleontológico: el más grande de la Patagonia

El nuevo Museo Paleontológico Ernesto Bachmann tendrá distintas salas de exhibición, un espacio inmersivo con pantallas para recrear dinosaurios en tres dimensiones y un área donde se podrá observar el trabajo de investigación y preparación de fósiles. También contará con taller, auditorio, confitería y un laboratorio de investigación.

1/ 5 Museo Paleontológico Ernesto Bachmann 2/ 5 Museo Paleontológico Ernesto Bachmann 3/ 5 Museo Paleontológico Ernesto Bachmann 4/ 5 Museo Paleontológico Ernesto Bachmann 5/ 5 Museo Paleontológico Ernesto Bachmann

El edificio estará integrado a un parque lineal paleontológico, con un recorrido por diferentes etapas de la historia. De acuerdo con Di Fonzo, el proyecto ya fue presentado y resta avanzar con las licitaciones. La previsión es que la obra comience el año próximo.

Miradores para descubrir el paisaje

El circuito turístico incluye el recientemente inaugurado Mirador de la Fe, desde donde se obtiene una vista panorámica de la localidad. El recorrido continúa por el mirador de la represa, el de las Aves y el de las Huellas, próximo al sector de los rastros de dinosaurios y los museos del sitio.

El faro es uno de los lugares más emblemáticos de El Chocón. / Foto gentileza

“Lo lindo que es ver el ocaso, la caída y la puesta del sol desde ese ángulo es impagable”, describió Di Fonzo sobre el Mirador de la Fe. El circuito ya está armado y es recorrido por los visitantes.

Renovación del paseo costero

El proyecto prevé mejorar el recorrido entre la Boca del Sapo y el casco urbano, con estaciones de descanso, veredas para facilitar el senderismo, puestos de hidratación y puntos de emergencia. También se trabaja en circuitos de entrenamiento con distintos niveles de dificultad.

Di Fonzo indicó que se prevé avanzar con convenios durante el aniversario y continuar las gestiones para que los trabajos comiencen a mediados del año próximo. La intención es facilitar el disfrute de las costas y sumar alternativas recreativas para vecinos y turistas.

Primer Centro Deportivo Comunitario

El Centro Deportivo Comunitario será el primer gimnasio de Villa El Chocón. Tendrá capacidad para 400 personas, tribunas plegables y un salón flexible para conferencias y cursos, además de baños y cocina.

Según el cronograma informado por el intendente, el cartel de inicio de obra se colocaría el 2 de noviembre y los trabajos comenzarían el 30 de ese mes. El espacio busca ampliar las posibilidades para la práctica deportiva y sumar infraestructura para futuras actividades de turismo deportivo.

Más infraestructura y lotes en el barrio Llequén

En el barrio Llequén se trabaja para mejorar el abastecimiento de agua con 13 tanques de 26.000 litros cada uno, nuevas cañerías y dos bombas electrosumergibles. Además, el EPAS aportó un filtro para potabilizar el agua del sector.

Aumentan las obras de infraestructura en el barrio Llequén / Foto: gentileza

La agenda incluye la ampliación de redes de gas y electricidad y el plan de saneamiento cloacal. También se proyectan más de 100 lotes sociales con servicios, que se incorporarán de manera paulatina. Las obras buscan acompañar el crecimiento de la localidad y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.