Violencia en una guardia de Neuquén: una mujer agredió a médicos tras sufrir un choque, qué dijo el Gobierno

Momentos de tensión se vivieron en el hospital Castro Rendón este jueves a la noche. Una mujer, que había sido derivada tras sufrir un choque en Neuquén capital, se puso agresiva luego de que la atendieran e intentó golpear al personal de salud. Incluso, una enfermera la tuvo que reducir para tratar de calmarla y continuar su atención. Desde ATE denunciaron que esto se da en un contexto de guardias saturadas por falta de personal. El ministro de Salud, Martín Regueiro, emitió un comunicado al respecto.

Todo empezó cerca de las 22.30 sobre la Avenida Alfonsín, cerca de la rotonda de Avenida del Trabajador. Allí, por razones que aún no fueron establecidas oficialmente, un auto Ford terminó impactando contra un poste luego de una maniobra de sobrepaso.

El vehículo registró grandes daños materiales y por el siniestro una mujer fue trasladada al hospital Castro Rendón en una ambulancia del SIEN.

Foto: Gentileza Neuquén en Noticias.

Alfredo Fracaroli, jefe de enfermeros del hospital Castro Rendón, relató a RTN que la paciente había sido trasladada en un aparente cuadro de convulsión, pero que cuando arribó notaron que no estaba «netamente tónico-crónico».

La mujer fue atendida por médicos y enfermeros, le dieron medicamentos y le colocaron suero. Sin embargo, «en un abrir y cerrar de ojos la paciente se excitó, comenzó a insultar y agredir al personal».

Fracaroli comentó que tomaron la decisión de ingresar a su hijo para que intente calmarla, pero que la violencia escaló: «El familiar en vez de calmarla se sumó a la excitación».

La paciente «se arrancó el suero» e intentó pegarle al personal. Allí, se comunicaron con personal policial, pero como no había ninguna efectivo mujer no intervinieron en el altercado.

«La tuvo que reducir una enfermera del servicio para tratar de calmarla y continuar con la atención», detalló el jefe de enfermeros.

Finalmente, otro médico remplazó a la trabajadora que la estaba atendiendo y continuó con su atención después de tranquilizarse.

«Esto es en moneda corriente. Venimos denunciando tanto desde el servicio como desde la junta interna las situaciones de violencia a las cuales estamos sometidos el personal de salud, ya desde más de un año«, concluyó Fracaroli.

Por su parte, Carlos Jiménez de la junta interna de ATE, también habló tras la agresión que sufrió el personal del hospital y sostuvo que, además de los hechos violentos, también padecen las guardias «saturadas».

«Faltan médicos, está funcionando con la mitad, y es terrible porque cada dos o tres días están haciendo una guardia y el personal está devastado del cansancio, de las agresiones», acotó.

En este sentido, puntualizó sobre la falta de personal en el área de Salud Mental: «Tenemos una problemática que es el consumo problemático, justamente, que se da mucho hoy y son pacientes que vienen y a la par, cuando los internan, quedan esperando al médico».

Qué dijo el ministro de Salud tras la agresión a trabajadores en el hospital Castro Rendón

En sus redes sociales, el titular de la cartera de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, publicó este viernes que «a los trabajadores y trabajadoras de la salud se los cuida, no se los agrede».

En este sentido, se refirió a las demoras en las guardias y afirmó que «no responden a falta de personal médico ni de recursos humanos».

«Inconvenientes por el crecimiento del sistema pueden plantearse siempre, sin dudas; pero el problema real es que muchas veces se acude por consultas que no son urgentes, saturando un servicio que está diseñado para emergencias», amplió.

El funcionario explicó que para las consultas de baja complejidad existen los Nodos de Atención Ampliada, centros de salud y otros dispositivos del sistema.

«Cuidar a nuestro personal de salud también implica hacer un uso responsable de los servicios de emergencia», sentenció.