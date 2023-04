Vista Alegre: para saber más de Inteligencia Artificial, este martes, en Conectando Vaca Muerta

Una disertante de lujo, hablando del tema del momento, y en la provincia que toda Argentina está mirando… O, dicho con otras palabras, Débora Slotnisky, exponiendo sobre inteligencia artificial generativa en la provincia de Neuquén, y en una locación clave para Vaca Muerta.

Previo a su arribo a la región, la periodista especializada en nuevas tecnologías -que escribe en La Nación y El Cronista- habló con «Río Negro» y compartió su visión sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios, pero también su implicancia en el día a día de los usuarios finales, incluidos los alumnos y su relación con la educación.

Débora, ¿podrías, por favor, definir con tus palabras a la inteligencia artificial?

La inteligencia data de la época de la Segunda Guerra Mundial y es una disciplina de la tecnología basada en algoritmos, que tienen la habilidad de emular al cerebro humano. Son entrenados con grandes volúmenes de datos y en función de ello pueden resolver problemas, comprender el lenguaje natural, discernir respecto a lo que se puede apreciar en una imagen y otras cuestiones afines.

Opina que la inteligencia artificial está inmersa en nuestra vida cotidiana y que ya interactuaremos diariamente con ella, pero que se vienen cambios muy significativos con los que debemos familiarizarnos.

¿Y al chat GPT?

El chat GPT es una nueva herramienta basada en inteligencia artificial generativa, que es un sub género de la propia inteligencia artificial. El chat GPT tiene la capacidad de crear -a partir de un input de datos dados por el usuario- contenidos, inéditos, de calidad y originales. Es decir, más allá de resolver problemas que puede resolver, crea contenidos nuevos… Si yo por ejemplo le cargo la discografía de Los Beatles, los algoritmos tienen la capacidad de crear temas nuevos, como si los hubiesen creado los mismos Beatles. El chat GPT está enmarcado dentro de esta disciplina.

Como su nombre lo indica, tiene formato de charla donde el usuario puede interactuar, y está revolucionando la forma de trabajar, navegar por Internet, y es una muestra más de que ya estamos entrando de lleno en la cuarta revolución industrial. Remarco que el Chat GPT es sólo una herramienta de inteligencia artificial generativa, pero muchas otras que mencionaremos en Conectando Vaca Muerta el próximo martes (25 de abril, en el evento Conectando Vaca Muerta, a desarrollarse en el parque industrial Distrito Industrial Río Neuquén).

Ya que te referís a herramientas que están revolucionando nuestra forma de trabajar y estudiar, ¿cuán introducida en nuestra cotidianeidad -nos demos cuenta o no- está la inteligencia artificial?

Usamos a diario inteligencia artificial, aunque no nos demos cuenta. La usamos con el celular, con el GPS, con Google Maps. La usamos en las búsquedas en Google: cuando uno escribe lo que necesita aparecen posibles opciones que se anticipan a nuestra búsqueda, lo cual está basado en inteligencia artificial. Cada vez que interactuamos con un sistema informático estamos trabajando con inteligencia artificial, mismo cuando consultamos el pronóstico extendido del tiempo y demás. Creo que no somos conscientes porque lo entendemos como algo muy natural, fácil, rápido y transparente: utilizamos inteligencia artificial a diario.

¿Cuán introducida, estimás, estará en el corto plazo (5 años) ?

La verdad que opinar de acá a cinco años es hacer futurología, porque estamos en medio de un tsunami revolucionario, todo está avanzando muy muy rápido. Sí puedo decir que en cinco años el Chat GPT va a ser una herramienta muy rudimentaria: vamos a decir: “pensar que nos volaba la cabeza cuando lo conocimos y hoy es el tronco – móvil de las herramientas de inteligencia artificial generativa. Estimo que vamos a trabajar de una forma muy distinta a como lo estamos haciendo y, espero, que los métodos de enseñanza y estudio avancen a mayor velocidad, por que si bien se están moviendo, lo hacen mucho más lento que lo que lo hacen las tecnologías.

¿No es el chat GPT una especie de Google u otras herramientas potenciados? Pongo el ejemplo, de Duolingo, el traductor de Google y otras plataformas de las que soy usuario y noté como evolucionaron notablemente en los últimos años gracias a incrementar sus bases de datos.

En realidad uno hace una búsqueda en Google y aparece una lista de websites para que el usuario según su criterio seleccione un enlace entre varias opciones en base a conclusiones propias. El chat GPT, en cambio, ofrece una sola alternativa, lo cual no digo que sea óptimo porque no brinda al humano posibilidad de selección: debe quedarse con la única respuesta que le arroja el chat.

Pero no tengo dudas respecto al uso masivo que tendrá el chat GPT, y que paulatinamente reemplazará a Google. En este sentido, me parece muy importante remarcar que el chat GPT cambiará las reglas de juego en lo que a marketing digital refiere, y todo lo que tiene que ver con el posicionamiento CEO y CEM y posicionamiento en buscadores.

¿Cuál fue el motivo de este boom exponencial de la IA y chat GPT?

El motivo responde a que se trata de una herramienta revolucionaria y al alcance de la mano. No había hasta ahora un sistema de inteligencia artificial generativa disponible tan fácilmente. Además es gratis, multilenguaje y accesible para todos los usuarios del mundo: es la primera vez que estamos ante un sistema así. Como en su momento el lanzamiento de Yahoo, por ejemplo: estamos inaugurando una nueva era en la historia de Internet.

¿Qué recomendación le darías a los usuarios finales que no están muy tecnificados respecto a la adopción de las herramientas de Inteligencias Artificial?

Les recomendaría que se metan en el tema porque todas estas herramientas rápidamente van a pasar a ser un commoditie. Hay que saber usarlas para no perder competitividad, productividad, diferencial. Quien no las incorpore se quedará atrás, hay que hacer el esfuerzo de dedicarles tiempo para familiarizarse con ellas, porque de no hacerlo se corren serios riesgos de quedar fuera de mercado.

Para culminar te consulto respecto a algo que leí en Twitter: una madre que se preocupa porque su hijo le dice que hace todos los trabajos prácticos con Chat GPT. El chico le pide que entienda que es su forma de aprender, que nada tiene que ver con la que usaron para enseñarle a ella… Te pregunto entonces si coincidís con la respuesta del niño…

Totalmente. Tengo un hijo en secundaria y una hija en primaria. El viernes, casualmente, mi hijo me pidió si podía tomarle lección respecto a lo que estaba estudiando, a lo que le respondí: “cargá el contendido de tus apuntes digitales en el chat GPT y pedíle que te escriba 10 o 15 preguntas en base al texto entregado”.

Mi hijo quedó super copado con la forma en que la herramienta le tomó lección, fascinado. La verdad es que no tiene ningún sentido prohibirlo, al contrario. Lo que si también me parece que es que debemos cambiar las formas de enseñar, porque las formas de aprender están cambiando a pasos agigantados. De hecho, si los profesores se ponen a tono cuentan con herramientas -también de inteligencia artificial- detectoras de plagio, que les permiten detectar cuando un trabajo fue realizado por un humano o cuando fue hecho mediante algoritmos.