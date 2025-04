Viviana Canosa fuerte contra Patricia Bullrich por el caso Loan, después de la denuncia contra Lizy Tagliani

"El gobierno no está contento con lo que dijo", afirmó Canosa.

La mediática conductora de televisión, Viviana Canosa, apuntó nuevamente contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por la desaparición de Loan Danilo Peña (5). Las fuertes declaraciones se dieron luego de radicar una denuncia en Comodoro Py contra lo que sería una red de trata y abuso de menores, en la que estaría involucrada la actriz y comediante Lizy Tagliani.

En una entrevista con Jorge Rial, en el programa «Argenzuela» por C5N, Canosa reprochó que intentó comunicarse con la funcionaria nacional para brindarle información respecto a la desaparición de Loan Peña, pero la ministra no le contestó.

Viviana Canosa brindó una entrevista a Jorge Rial por C5N.

«Llamé a Patricia para que me dé bola con el caso Loan y tampoco me devolvió el llamado», lanzó. A su vez, repudió que el procedimiento de las fuerzas de seguridad para dar con el paradero del niño correntino.

«No puedo creer que Loan no haya aparecido y que la ministra haya dicho que le hicieron una ecografía a un yaguareté», enfatizó.

«El gobierno no está contento con lo que digo»: Viviana Canosa contra la gestión de Javier Milei

En este sentido, la conductora reclamó que las decisiones de la ministra «subestiman la inteligencia» de los argentinos.

En este contexto, se defendió y dijo que no tiene relación con el gobierno nacional. Sostuvo que no hizo la denuncia para «tapar» las recientes medidas económicas de Javier Milei, como el levantamiento del cepo y remarcó: «El gobierno no está contento con lo que yo digo«.

Viviana Canosa con Jorge Rial: «No estoy haciendo esto por rating»

«Me dijeron que me iban a embarrar. No llegaba bien al miércoles. Esta información trasciende a Lizy Tagliani», agregó Canosa, al confirmar por qué adelantó su presentación en Tribunales.

«Todo empezó como un chisme de peluquería, pero hay gente muy nerviosa», agregó la animadora respecto de la denuncia presentada en Comodoro Py.

Tiempo después, confió que la denuncia hecha es «muy grave». «No estoy haciendo esto por rating. Voy a ir hasta las últimas consecuencias», dijo la conductora.