El Banco Central publica el REM de septiembre 2026: expectativas por inflación, dólar y otras proyecciones económicas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difunde este martes los resultados del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). El informe cuenta con las proyecciones de los principales analistas del mercado con respecto al dólar y la inflación del mes de septiembre.

Expectativas por inflación, dólar y otras proyecciones económicas

El nuevo informe se produce en base a proyecciones del BCRA y es generado a partir de una encuesta realizada a analistas económicos nacionales e internacionales.

El mismo se realiza durante los últimos tres días hábiles de cada mes y se publica antes del informe oficial del Indec, con el fin de revelar las expectativas de los precios minoristas, la tasa de interés y el tipo de cambio nominal.

El informe también es una forma de pronosticar el nivel de actividad económica, el resultado primario del sector público nacional no financiero, la tasa de desocupación abierta, las exportaciones de bienes (FOB) y las importaciones de bienes (CIF).

El mes pasado se compartió la proyección de agosto de 2026, la cual anticipaba una inflación del 1,7% (-0,1 p.p. respecto del informe anterior).

En cuanto a la tasa de interés, el conjunto de participantes del REM prevé un 7,5% para el cuarto trimestre del año (sin cambios frente al relevamiento previo). Por su parte, el Top 10 estimó una tasa del 7,6% tanto para el segundo como para el cuarto trimestre.

Respecto del mercado cambiario, los analistas proyectan para diciembre de 2026 un tipo de cambio nominal de $1.630/USD, lo que implica una variación interanual del 12,6% en comparación con el mismo mes de 2025. Para el Top 10 de analistas, la divisa promediaría los $1.626/USD al cierre del año.