Martín Regueiro y el impacto de Vaca Muerta en la salud pública neuquina: «Nos exige ir más rápido»

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, señaló este martes en exclusiva con Diario RÍO NEGRO que el principal desafío que tiene la provincia es dar respuesta a la alta demanda del sistema de salud público, a partir del amplio crecimiento demográfico en la región por Vaca Muerta. Asimismo, pidió al gobierno nacional la regularización de los pagos por los pacientes del PAMI.

Regueiro, que participó del AmCham Health Forum en la Ciudad de Buenos Aires, indicó que Neuquén tiene un sistema de salud “robusto”, y señaló que la lógica de la administración provincial es “poder dar accesibilidad a medicamentos de la mejor calidad posible”. “No nos sirve el medicamento en un anaquel, a menos que esté para los pacientes”, reforzó.

A la vez, el ministro admitió que el sistema público de salud de Neuquén aún debe adaptarse a las necesidades de una provincia en constante crecimiento: en el censo de 2022, se registró una población de 710.000 habitantes, pero la estructura sanitaria actual da respuesta a 512.000 usuarios, de los cuales el 63% tiene cobertura de obra social.

En ese sentido, la provincia le da seguimiento a la problemática con un centro de datos en el que se miden, entre otras cuestiones, la cantidad de estudios y de pacientes del sistema de salud público

Esa información muestra que Neuquén viene creciendo año a año desde 2022 en la cantidad de determinaciones de laboratorio, mamografías, colonoscopías y el estudio para diagnosticar el cáncer de cuello uterino. “En los distintos temas venimos creciendo y buscamos adaptarnos, pero el tiempo nos exige ir más rápido, porque lo que buscamos es resolver”, admitió

El factor Vaca Muerta

Respecto del impacto de Vaca Muerta en el sistema de salud público de Neuquén, Regueiro relató que su desarrollo hace crecer el subsector privado de prestadores de salud. Sin embargo, como en otras carteras, el tema que más aqueja a Salud es el desarrollo de las rutas y la infraestructura para evitar siniestros viales, que son la principal causa de muerte en hombres jóvenes de los últimos 15 años, lo cual repercute en la cantidad de años potencialmente perdidos por muertes prematuras.

“Cuando le pedimos a infraestructura que avance en rutas, no tiene que ver solamente con mejorar la sensación o el tiempo del viaje, sino también con la seguridad vial. También resuelve la cuestión sanitaria, la cantidad de días de internación, la cantidad de dinero que gastamos en prótesis, en camas de terapia”, ejemplificó.

En esa línea, Regueiro destacó la mejora que produjo la circunvalación en la ruta que conecta Añelo con Rincón de los Sauces, así como la Ruta 7 a través de Cortaderas que permite llegar desde Chos Malal. En cualquier caso, Vaca Muerta también le permitió a Neuquén invertir $2.100.000 por usuario del sistema de salud, contra los $680.000 que se destinaban en 2023.

Las deudas del PAMI suman presión a la salud pública

Por otra parte, Regueiro resalta la importancia de que el Gobierno nacional regularice los pagos del PAMI, organismo que produce el “cuello de botella” más importante para el sistema de salud provincial. Actualmente, Neuquén tiene 69.000 usuarios beneficiarios de esa obra social, de los cuales 45.3000 son de salud pública.

“Es importante que los financiadores honren las deudas que tienen con Neuquén. El 20% de las camas de la provincia de la salud pública están ocupadas por pacientes de PAMI. Eso desvía la proyección y el crecimiento”, admite Regueiro, quien destacó, igualmente, la colaboración del ministerio de Salud nacional en la gestiones que de ellos dependen.

El funcionario pidió por la normalización de los pagos en el PAMI. Foto: Enrique García Medina.

Asimismo, Regueiro remarcó que es necesario ajustar los valores en Salud, teniendo en cuenta que el costo de vida en Neuquén es más caro que en otras provincias. Esto genera que los valores de prácticas también tengan que ser “mejor nomenclados”

La salud mental en Neuquén

Según reveló el ministro Regueiro en el panel “Prioridades provinciales para una agenda común de salud” del AmCham Health Forum, que compartió con sus pares de Córdoba y Catamarca, Ricardo Pieckenstainer y Johana Carrizo, dos las 15 líneas de cuidado del Plan Provincial de Salud están destinados a la salud mental. En ese aspecto, puso en valor la promoción del deporte y de la educación con las becas que otorga el estado provincial.

“A partir de ahí se le se le da un aporte económico a los chicos para que puedan terminar la escuela”, dijo, “y eso les da un proyecto de vida: sabemos que el chico que hace deporte el sábado a la noche no va a consumir para el otro día ir a jugar”.

Por último, el funcionario neuquino enfatizó que la provincia tiene la historia clínica digitalizada de sus pacientes para poder buscar las “tasas brutas”. A partir de ello, indicó que Neuquén registró que la tasa bruta de mortalidad por suicidio bajó de 1,6 a 1,3 en 2025. “Quizás tenga que ver solamente con la caracterización del dato, pero sí entendemos que midiendo los datos es la única manera de devolverle a la comunidad lo que necesita saber. Eso nos ordena”.

En tanto, remarcó que sería importante generar una transversalidad en los datos para comparar las tasas brutas entre las provincias y convertirlo en “un plan integral que nos permita eh tener indicadores claros y precisos para medir el impacto, y después saber cuánto le costó al Estado lograr esa esa disminución, y poder definir cómo priorizar”.