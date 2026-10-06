Lionel Messi antes de su último partido con la Selección Argentina: «Esta camiseta fue mi sueño»

Esta noche será el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina. El capitán enfrentará a Benín desde las 20 en el Monumental, en una jornada histórica para la Albiceleste. Horas antes de la despedida, la Pulga rompió el silencio y dejó un mensaje para todos los argentinos: “Me voy en paz, dejé todo”.

En un video publicado por la marca de las tres tiras, el capitán argentino se refirió al momento que marcará el final de su etapa con la 10 en la Selección Argentina.

“Llegó el momento. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, expresó el rosarino.

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La jornada marcará el cierre de una historia que comenzó hace más de dos décadas. Messi debutó con la Selección Argentina en 2005 y, desde entonces, construyó una trayectoria que lo convirtió en el futbolista con más partidos, goles y asistencias en la historia del combinado nacional. En total, disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y dio 66 asistencias con la camiseta argentina.

Messi se despide de la Selección Argentina

Esta noche, el rosarino disputará su último partido con la Selección Argentina, en un amistoso frente a Benín. Messi estará acompañado por varios de sus compañeros del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022. Además, el encuentro contará con la presencia de otros integrantes de aquel equipo que ya no están en actividad.

La última planilla con Messi de Scaloni

Lionel Scaloni también vivirá un momento especial el martes a la tarde-noche: pegará la última planilla del equipo titular con el nombre de Lionel Messi. El DT no dio a conocer los 11 que saldrán a la cancha, pero pondría un equipo con mayoría de campeones del mundo, con Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul de movida.

El defensor de River ya anunció su retiro de la Selección, mientras que el volante de Inter Miami no estaba en la convocatoria, pero son fijas para esta noche. Además volvería Nico Tagliafico, ausente en los duelos ante Bolivia y Burkina Faso.

Para una noche especial, Scaloni quiere un equipo especial, aunque queda claro que todas las miradas estarán en el capitán. Más que nunca, será Messi más 10.

Las probables formaciones de Argentina y Benín

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr

Estadio: Monumental

Hora: 20.