Acceso Norte de Neuquén: preparan el hormigonado del puente de calle Jujuy y la obra podría estar lista en diciembre

María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, y el intendente Mariano Gaido durante la recorrida por la obra del nuevo Acceso Norte de Neuquén. (Foto: Municipalidad de Neuquén)

La construcción del nuevo Acceso Norte de Neuquén capital mantiene un ritmo ininterrumpido y los equipos ya se preparan para hormigonar la losa del puente sobre la calle Jujuy. El puente es una de las piezas clave del complejo vial que busca ordenar el ingreso a la ciudad por avenida Alfonsín.

La obra apunta a resolver un punto crítico donde convergen miles de conductores todos los días. Con el nuevo diseño, quienes entren por Alfonsín tendrán cuatro derivadores para ingresar a la ciudad, con pasos a distinto nivel que eliminan los cruces directos.

«Es una obra maravillosa, de una empresa neuquina, más de 40 trabajadores de manera permanente», destacó el intendente Mariano Gaido durante una recorrida. «Ya podemos ver cómo se están llevando adelante los dos puentes que van a permitir cuatro accesos a la ciudad», precisó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

Más de 30.000 millones de pesos de fondos propios para el nuevo Acceso Norte

La Municipalidad financia el proyecto con una inversión propia que supera los 30.000 millones de pesos (más de US$19,5 millones al tipo de cambio oficial del día). Según el municipio, el dinero proviene enteramente de recursos locales, sin créditos externos ni asistencia financiera.

«Fondos propios, fondos del superávit, sin endeudamiento, lo que hace que los neuquinos le demostremos al país lo que es ser eficiente», remarcó Gaido.

Por qué el ingreso por avenida Alfonsín necesitaba una solución de fondo

El objetivo central del complejo es descomprimir la saturación vehicular en el corredor de avenida Alfonsín. Según los registros oficiales, ese corredor soporta una fuerte presión de tránsito.

Gaido y Pasqualini, bajo uno de los puentes del Acceso Norte, que se terminaría en diciembre. (Foto: Municipalidad de Neuquén)

«La verdad que es una obra muy importante para la ciudad porque recordemos que por este ingreso, por Avenida Alfonsín, ingresan en la hora pico día de semana arriba de 70.000 vehículos», detalló Pasqualini.

Cómo van a circular los autos por los puentes de calle Salta y 9 de Julio

El trazado incluye pasos a distinto nivel para garantizar maniobras seguras. Los autos que vengan por calle Salta atravesarán la intersección por el nivel inferior. El tránsito de calle 9 de Julio ingresará por el nivel superior de la estructura.

«Esta obra va a permitir que quienes vengan, quienes ingresen por Avenida Alfonsín tengan cuatro derivadores para poder ingresar a la ciudad», explicó la funcionaria.

En qué etapa está cada frente de obra del Acceso Norte

El puente que conecta avenida Raúl Alfonsín con 9 de Julio ya muestra su fisonomía casi terminada. En ese tramo se completaron el armado estructural, el hormigonado y el tensado de cables.

A nivel del suelo, en la apertura de calle Salta las máquinas ya alcanzaron el nivel de subrasante en toda la traza. El próximo paso será colocar los encofrados para el cordón cuneta.

Por debajo, la red pluvial ya está cien por ciento operativa. Para resolver la presencia de agua bajo la superficie se construyeron grandes drenajes conectados directamente a los caños del sistema principal.

La obra se terminaría en diciembre, antes del plazo previsto

Con los principales obstáculos superados, el cronograma permite anticipar la finalización total para diciembre. El plazo estipulado inicialmente era el año próximo.

El municipio busca consolidar una trama vial moderna que acompañe el crecimiento ordenado de la capital. «Las grandes capitales tienen accesos fluidos, accesos modernos», señaló Gaido. Y agregó que «trabajar en cada uno de los sectores de la ciudad también para la fluidez del tránsito en este caso en el Acceso Norte es fundamental».

La ejecución final del Acceso Norte no solo conectará barrios, sino que jerarquizará la puerta de entrada a la capital provincial.