Riesgo país hoy: cae a 573 puntos por el efecto Brasil y borra todo el salto de la semana pasada

El riesgo país cae a 573 puntos y vuelve a niveles de fines de septiembre, en una jornada de subas para los ADRs argentinos en Wall Street. (Foto: Archivo)

El riesgo país baja este martes 4,3% y se ubica en 573 puntos básicos, en la segunda rueda consecutiva de fuerte caída. El impulso llega del mejor ánimo inversor en la región tras la primera vuelta presidencial en Brasil, que también empuja a los bonos en dólares y a las acciones argentinas.

Con este movimiento, el indicador vuelve a niveles de fines de septiembre y queda prácticamente en el mismo punto con el que arrancó el año: había cerrado 2025 en 571 puntos. Los datos corresponden a Rava Bursátil, con valores hasta las 13.

Riesgo país Argentina · EMBI+ (puntos básicos) — — Anterior 599 Apertura 599 Máximo 599 Mínimo 573 1M 3M 6M YTD 1A Serie de cierres diarios del riesgo país de Argentina. Fuente: Rava Bursátil

Cuánto bajó el riesgo país desde el máximo de 655 puntos del viernes

El viernes 2 de octubre el riesgo país había cerrado en 655 puntos, su nivel más alto desde fines de noviembre de 2025. El lunes cedió a 599 y hoy perfora esa marca: son 82 puntos menos en dos ruedas, una baja del 12,5%. Aun así, sigue lejos de los 402 puntos de julio, el mínimo del año.

El indicador mide la sobretasa que pagan los bonos argentinos frente a los del Tesoro de Estados Unidos. Cuanto más alto está, más caro le resulta al país, a las provincias y a las empresas conseguir financiamiento en el exterior.

Bonos en dólares y acciones argentinas: cómo operan hoy en Buenos Aires y Wall Street

Entre los bonos soberanos en dólares, el GD46 avanza 2,1%, el GD35 y el AL35 suben 1,4% y el GD30 0,9%.

El S&P Merval gana 0,8% y se ubica en 2.891.361 puntos, impulsado por Edenor (+3,6%), Central Puerto (+2,7%), BBVA Argentina (+2,5%) y Supervielle (+2,4%). Ternium Argentina cae 1,5% y Aluar 0,9%. YPF sube apenas 0,2%, pero acumula un alza de 50,1% en el año.

En Wall Street, los ADRs argentinos muestran mayoría de subas, encabezadas por Edenor (+3,4%) y BBVA (+2,9%). Tenaris (-2,4%) e YPF (-0,5%) quedan en terreno negativo.

Por qué el resultado electoral en Brasil impulsa a los activos argentinos

Según el análisis de Rava Bursátil, la suba responde principalmente a un efecto contagio del resultado electoral en Brasil, que definirá su próximo presidente en una segunda vuelta el 25 de octubre. El real se apreció más de 4% y el ETF de Brasil (EWZ) subió 12,5% el lunes, con el mayor volumen operado en su historia.

Para la Argentina, un real más fuerte hace más competitivas las exportaciones a Brasil, su principal socio comercial. En el mercado cambiario, el Banco Central compró USD 14 millones el lunes, con el dólar mayorista estable en $1.520.

Los analistas de Rava advirtieron, de todos modos, que se trata de un rebote contra la tendencia dentro de un escenario bajista, y no necesariamente de un cambio de rumbo.