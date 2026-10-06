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Sociedad

Más de 800 docentes se reúnen en Roca para promover proyectos y hablar de la educación pública

La jornada se desarrolla en el IFDC e incluye un conversatorio a cargo de Alicia Caporossi y mesas para compartir experiencias socioeducativas y comunitarias.

Redacción

Por Redacción

El lunes 5 empezará la preinscripción en las escuelas de Neuquén (Foto: Gentileza)

El lunes 5 empezará la preinscripción en las escuelas de Neuquén (Foto: Gentileza)

Más de 800 personas se inscribieron para participar de la X Jornada de Trabajo Docente y I Jornada de Experiencias Socioeducativas y Comunitarias que se realiza hoy, 6 de octubre, en el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) en Roca. El encuentro reúne a docentes, estudiantes y trabajadores de la educación para compartir experiencias y debatir sobre las prácticas educativas.

Bajo el lema “Sostener lo común: trabajo docente, experiencias y horizontes compartidos”, la propuesta busca visibilizar proyectos pedagógicos, iniciativas institucionales y experiencias comunitarias que se desarrollan en escuelas, institutos y otros espacios territoriales.

La apertura está a cargo de la doctora Alicia Caporossi, quien ofrecerá el conversatorio «La práctica docente en clave de resistencia: territorios, debates y reflexiones». Después habrá mesas de socialización en las que docentes y otros actores educativos presentarán trabajos de distintos niveles, modalidades y contextos.

Un espacio para compartir experiencias docentes en Río Negro

Caporossi es doctora en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y profesora en Ciencias de la Educación. Su trayectoria incluye tareas de investigación, docencia de grado y posgrado, y publicaciones sobre formación y práctica docente. También participa en propuestas de posgrado de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR vinculadas con esas áreas.

Las mesas están organizadas por ejes de trabajo. Según el instituto, no se trata solo de exponer resultados: cada espacio está pensado para favorecer la conversación pedagógica, el intercambio de materiales y la discusión de las preguntas que surgen en las prácticas. Allí tendrán lugar propuestas de enseñanza, proyectos comunitarios, experiencias de articulación y formas de organización construidas en instituciones educativas y territorios.

Uno de los propósitos de la jornada es recuperar trabajos que no siempre encuentran espacios habituales de circulación y reconocimiento. La iniciativa propone que quienes los llevan adelante puedan compartir sus decisiones, dificultades y aprendizajes con colegas de otros ámbitos. Así, experiencias de distinta escala podrán convertirse en puntos de partida para nuevas preguntas sobre el trabajo docente.

La convocatoria alcanzó a docentes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior, además de estudiantes de formación docente, preceptores, personal de bibliotecas, ayudantes de trabajos prácticos, talleristas y referentes de diferentes modalidades educativas.

Desde el IFDC señalaron que estos encuentros permiten reconocer los saberes que se producen en las prácticas y construir horizontes colectivos para la educación pública. La actividad, que cuenta con reconocimiento oficial mediante una resolución, se desarrollará en las instalaciones del instituto en General Roca–Fiske Menuko.


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Más de 800 personas se inscribieron para participar de la X Jornada de Trabajo Docente y I Jornada de Experiencias Socioeducativas y Comunitarias que se realiza hoy, 6 de octubre, en el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) en Roca. El encuentro reúne a docentes, estudiantes y trabajadores de la educación para compartir experiencias y debatir sobre las prácticas educativas.

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