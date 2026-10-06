Quién era el hombre que murió tras ser apuñalado en Neuquén: «Pido justicia por él y sus hijos»

La investigación por el homicidio ocurrido este fin de semana en Neuquén continúa en curso. Si bien en un comienzo desconocía su identidad, con las horas se confirmó que la víctima era un conocido vendedor ambulante de 53 años.

Mientras la Policía busca a él o los responsables del ataque, las redes sociales se llenaron de emotivas despidos y un contundente pedido de justicia por parte de su expareja.

Identificaron a la víctima del crimen en Neuquén

La víctima del crimen ocurrido el sábado 3 de octubre sobre la calle 12 de Septiembre, a pocos metros de Gobernador Anaya, fue identificada como Mariano Morales y era conocido en Neuquén como el «Rulo».

El hombre murió tras recibir una herida mortal con arma blanca en el tórax. Cuando lo encontraba ya se encontraba sin signos vitales por lo que no pudo ser reanimado.

Tras la revelación de su identidad, varios vecinos de Neuquén confirmaron que era conocido por su labor como vendedor ambulante en un supermercado de la ciudad. Lo recordaron como una «excelente persona» a la que siempre se la veía «muy amable con la gente».

El mensaje de mayor repercusión fue el de su expareja, Patricia Pérez, quien agradeció las condolencias y exigió «justicia por él y sus hijos». La mujer remarcó que el caso «no debe quedar impune» y expresó con dolor: «Le arrebataron la vida al papá de mis hijos».

Crimen en Neuquén: lo que se sabe del hecho y la investigación

El episodio ocurrió el sábado 3 de octubre, aunque tomó mayor repercusión este lunes. Según precisó a Diario RÍO NEGRO el comisario mayor de Neuquén, Julio Muñoz, tomaron conocimiento cerca de las 22 tras un alerta por la presencia de un cuerpo tendido sobre la calle 12 de Septiembre, a pocos metros de Gobernador Anaya.

Una pareja que transitaba por la zona fue la que advirtió la presencia del hombre en el suelo y, al acercarse para asistirlo, notó que presentaba una lesión grave en el pecho. De inmediato alertaron al SIEN, quienes al arribar constataron que no presentaba signos vitales.

Aunque la causa se encuentra en plena etapa de investigación a la espera de la autopsia, se confirmó que la muerte se produjo por una herida de arma blanca en el tórax.

Personal de Criminalística, Policía y Fiscalía trabajan en la escena para esclarecer el hecho. Al no registrarse testigos presenciales del ataque, la Justicia ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad del sector. Por el momento no hay personas detenidas.