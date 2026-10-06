«Después de los 60 también se ama»: la charla en la Feria del Libro de Cipolletti que rompe el tabú del amor y la sexualidad en la vejez

La charla será el 14 de octubre a las 19:30 horas en el Centro Cultural Cipolletti. Foto: archivo.

¿El paso del tiempo apaga el deseo de enamorarse? ¿Es posible volver a construir una pareja a los 60, 70 u 80 años sin enfrentar la mirada juzgadora de la sociedad? Durante décadas, el envejecimiento ha sido representado casi de manera exclusiva a través de lo vinculado a la enfermedad o la dependencia.

Sin embargo, la perspectiva gerontológica actual demuestra que la capacidad de sentir, la necesidad de afecto, el contacto físico y la búsqueda de intimidad no se diluyen con la edad.

La propuesta en la Feria del Libro de Cipolletti: cuándo, dónde y cómo participar

Para trasladar este debate desde las aulas universitarias a la comunidad, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue formará parte de la programación oficial de la Feria del Libro de Cipolletti.

En ese marco, la licenciada en Trabajo Social y magíster en Gerontología María Cecilia Beitia brindará la conversación «Después de los 60 también se ama: deseos, afectos y sexualidad en la vejez». La cita tendrá lugar el martes 14 de octubre a las 19:30 horas en la Sala Piazzolla del Centro Cultural Cipolletti, con entrada gratuita y con previa inscripción a través del correo institucional de la feria (feriadellibrocipolletti@gmail.com).

El mandato familiar y la sexualidad en la madurez

El encuentro propone cuestionar los estereotipos que limitan la afectividad a las primeras etapas de la vida. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los adultos mayores está en los entornos que los rodean.

En muchos casos, las instituciones, los medios de comunicación e incluso la propia dinámica familiar interpretan la viudez o las separaciones en la madurez como el cierre definitivo de la vida sentimental.

Al respecto, la mirada profesional de Beitia invita a comprender que abordar la sexualidad en la vejez no implica reducir el tema únicamente al acto sexual. Se trata de reconocer una dimensión más amplia que involucra la autoestima, el abrazo, la complicidad, el contacto corporal, la compañía y la posibilidad genuina de proyectar un futuro en pareja.

Respetar la autonomía de las personas mayores significa validar sus emociones, garantizando que continúen siendo las verdaderas protagonistas de sus decisiones sentimentales y no meras destinatarias de cuidados o expectativas ajenas.