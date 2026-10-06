Buscan intensamente a una adolescente de 13 años en Huergo: desapareció durante la madrugada de este martes

La Policía de Río Negro activó un pedido de búsqueda para dar con una adolescente que desapareció este martes en la localidad valletana de Huergo. Según el parte oficial, la joven tiene 13 años y fue vista por última vez en horas de la madrugada.

Piden ayuda para encontrar a una adolescente en Huergo

La adolescente fue identificada como Julieta Peralta. Es de nacionalidad argentina y vive en Huergo.

Respecto a sus características, informaron que es de contextura delgada y mide aproximadamente 1,65 metros. Tiene pelo lacio hasta los hombros, castaño con mechas azules, ojos marrones y cicatrices de lesiones en antebrazo izquierdo.

Fue vista por últimas vez este martes en horas de la madrugada. Llevaba jeans de color negro con estrellas desflecadas y una campera blanca.

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