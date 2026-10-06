Los habían imputado por la muerte de un motociclista en El Bolsón, pero quedaron sobreseídos

Un hombre y una mujer que permanecieron durante un año y cinco meses sujetos a una investigación por homicidio culposo fueron sobreseídos ayer por el juez Ricardo Calcagno, al cabo de una audiencia en la cual la querella desistió de continuar con la persecución penal, como ya lo había hecho la fiscalía con anterioridad.

Marcos Rubilar y Silvia Pinilla fueron sometidos a investigación por su presunta responsabilidad en la muerte del joven Iván Nahuelpan, ocurrida el 7 de mayo de 2025 sobre la ruta 40, cerca de El Bolsón, en un accidente nocturno que involucró a otros tres vehículos.

Era una jornada lluviosa, Nahuelpan circulaba en moto, sufrió una caída y su cuerpo terminó debajo de un Chevrolet Corsa que era conducido por Pinilla. De acuerdo a la formulación de cargos, también había existido una conducta reprochable por parte de Rubilar, quien manejaba una camioneta Ford. En el siniestro intervino además un camión chileno.

La investigación avanzó con dilaciones y pedidos de prórroga, a la espera de una pericia accidentológica cuyo resultado no fue determinante para concluir quién tuvo responsabilidad en la muerte de Nahuelpan y tampoco se lograron evidencias para demostrar el homicidio culposo.

La fiscal del caso, Yamila Vera, ya había desestimado la acusación por entender que no hubo delito, mientras que el abogado querellante Maximiliano Geido pidió hace dos meses la “conversión” de la acción pública en privada para mantener abierta la causa contra los dos imputados. Dijo en aquel momento que faltaba entrevistar a testigos que aportarían elementos determinantes. También habló de encargar una pericia alternativa.

En la audiencia de hoy la abogada Paola del Río (defensora de Rubilar) dijo que quedó demostrado que el querellante no había cumplido en presentar por escrito su acusación adicional, para lo cual tenía plazo hasta el 19 de agosto. Observó que en su opinión correspondía el sobreseimiento de su defendido por “abandono de querella autónoma”. El abogado defensor de la coimputada, Darío Barbero, coincidió con el planteo.

Ese nuevo escenario fue confirmado luego por el propio Geido, quien al ser consultado por el juez dijo que no continuaría con la querella, por decisión de la familia de la víctima y por lo tanto no opondrían ningún obstáculo al sobreseimiento de Rubilar y Pinilla.

Quedó expuesto de esa forma que la única pericia realizada, y cuya complejidad obligó a estirar la investigación penal durante casi un año y medio, estuvo lejos de ser concluyente y de esclarecer la mecánica del hecho. De ese modo, la muerte de Nahuelpan quedó desvinculada de cualquier responsabilidad penal.

El juez Calcagno dijo que a partir de lo peticionado por las defensas y “dado que la fiscalía arribó a la conclusión de que el hecho no configuraba delito”, el desistimiento final de la querella no dejaba otro camino que el de seobreseer a ambos imputados. La falta de controversia entre las partes contribuyó a agilizar la definición. A pedido de la defensa de Rubilar, el juez dispuso también que le devuelvan la camioneta, que permanece secuestrada desde mayo de 2025.